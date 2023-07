Freak fighty zamiast siatkówki. Reprezentant Polski zdradza dlaczego. "Czekałem na odpowiedni moment"

Zbigniew Bartman zdradził powód, który wpłynął na jego decyzję o zakończeniu siatkarskiej kariery. - Po dwudziestu latach zawodowej pracy nie miałem już w sobie dużego ognia do grania - powiedział. Ponadto przekazał, dlaczego zdecydował się na przejście do MMA. - Mój charakter pasuje do tego typu aktywności - dodał w rozmowie z TVP Sport.

