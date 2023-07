Hit nad hity na gali Peszki! To może być najlepszy polski freak fight w historii

Choć do klatki wejdzie dwóch freaków, to nie ma wątpliwości, że zobaczymy dwóch prawdziwych wojowników. Być może będzie to jedna z najlepszych walk w historii polskiego freak fightu. Potężny Denis Labryga (1-0) podejmie charakternego Dawida Załęckiego (2-1).

3 Instagram Otwórz galerię Na Gazeta.pl