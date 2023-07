To dlatego Fonfara zgodził się na walkę z Najmanem. Wszystko jasne

Andrzej Fonfara na zawodowych ringach stoczył 35 walk, z których 30 wygrał, a 18 przed czasem. Zwyciężał z wieloma byłymi mistrzami świata: Nathanem Cleverlym, Chadem Dawsonem czy Julio Cesarem Chavezem Jr. Dwukrotnie stawał do walki o mistrzowski pas wagi półciężkiej, jednak przegrywał. Jego ostatnim starciem była walka z Ukraińcem Ismaiłem Siłłachem, gdy Fonfara zadebiutował w kategorii junior ciężkiej. Wygrał przez techniczny nokaut w 6. rundzie. W 2019 roku jednak niespodziewanie zakończył karierę.

- Jestem zdrowy, wszystko OK, ale nie mam już serca do boksu. Ja zawsze na 100 procent albo nic. Inaczej nie umiem. Dziękuję Wam - tłumaczył pięściarz. Ale w sportach walki "kończę karierę" bardzo często można interpretować jako: "zaraz wracam". No i Fonfara wraca. Tyle, że w MMA.

Fonfara wyjaśnia, dlaczego zawalczy z Najmanem

Już 5 sierpnia odbędzie się pierwsza gala Clout MMA, federacji, która chce zastąpić na rynku niedawno zamknięte High League. Fonfara został rywalem Marcina Najmana, także byłego pięściarza. Różnica polega na tym, że Fonfara był jednym z najlepszych na świecie, a Najman nigdy nie miał ani umiejętności, ani charakteru do sportu. Aż dziwne, że przyjął ofertę walki z Fonfarą, bo choć ma znacznie większe doświadczenie w MMA, to i tak Andrzej będzie gigantycznym faworytem.

- Jakieś tam ryzyko jest. On też ma ręce i nogi, swoją wagę, bije ciosy. Mimo wszystko myślę, że nie będę miał większego problemu, żeby go pokonać - tłumaczy "Przeglądowi Sportowemu" Fonfara.

I dodaje: - Nie pałamy do siebie miłością. On trochę więcej wygadywał o mnie niż odwrotnie. W każdym razie można to sobie wyjaśnić. To najpewniej mój jednorazowy występ na takim wydarzeniu. Będę chciał się pokazać bardziej jako były sportowiec niż robić szum wyzwiskami. Podejdę do tego poważniej i z pokorą. Nikogo nie lekceważę. (...) Teraz trzeba wyjść, pokazać mu, gdzie jego miejsce i jechać na wakacje.

Fonfara podkreśla, że po prostu pojawiła się bardzo dobra propozycja finansowo. - Rzuciłem swoją ofertę i się przyjęła, więc walczymy. Kilka złotych się przyda, a że przy okazji mamy sobie coś do wyjaśnienia... Nie chciałem tego robić po cichu. A moje biznesy działają dobrze, nie ma się co martwić - zakończył.