Najman zmierzy się z byłym mistrzem świata w boksie! Bomba na początek Clout MMA

Sławomir Peszko i Lexy Chaplin postanowili wykorzystać powstałą na rynku lukę po tym, jak w wyniku decyzji MSWiA o zamrożeniu środków finansowych High League odwołana została gala tej organizacji, która miała odbyć się 17 czerwca. Przypomnijmy, że urzędnicy dopatrzyli się powiązania High League z przywódcą Czeczenii Ramzanem Kadyrowem.

I okazuje się, że Clout MMA faktycznie może namieszać na polskiej scenie freakfightów. Organizacja dała radę przekonać do pierwszej takiej walki... Andrzeja Fonfarę. To były mistrz świata federacji IBO w kategorii półciężkiej. Stoczył 36 walk, z których wygrał 30. W lutym 2019 roku ogłosił zakończenie kariery bokserskiej.

Fonfara zapowiadał, że nigdy nie będzie walczył z Najmanem. Zmienił zdanie

W dodatku w swoim debiucie zmierzy się z Marcinem Najmanem. Najman jest bardzo medialną postacią i można się spodziewać, że jego walka z Fonfarą będzie taka sama. Tym bardziej że obaj są ze sobą skłóceni. Ich konflikt sięga kwietnia 2020 roku, gdy były mistrz świata nie żałował Najmanowi krytyki.

- Marcin Najman twierdzi, że pokonałby Tomka Adamka i mnie też. Marcin jest starszym facetem, który cały czas ma jakieś kontuzje. Nie widzę szans, żeby pokonał Adamka. Marcin najwyżej może zbić jakiegoś chłopaka, który nigdy nie miał do czynienia ze sportem i jest zwykłym zjadaczem chleba. Do mojej walki z Najmanem nigdy nie dojdzie - mówił w rozmowie z Krzysztofem Smajkiem ze Sport.pl.

Minęły ponad trzy lata i okazało się, że do walki Fonfary z Najmanem jednak dojdzie. I to w hali COS Torwar, gdzie stoczył on swoją ostatnią bokserską walkę w karierze. Wtedy pokonał Ismaiła Sillacha przez nokaut techniczny.

"Polski książę vs Ojciec Chrzestny polskich freakfightów! Były mistrz świata w boksie, który pokonywał najlepszych pięściarzy na świecie kontra legenda freaków. Andrzej Fonfara kontra Marcin Najman. Panowie nie pałają do siebie sympatią i będą chcieli urwać sobie głowy!" - czytamy w komunikacie organizatora w mediach społecznościowych.

Gala Clout MMA 1 odbędzie się 5 sierpnia 2023 roku w COS Torwar w Warszawie. Ceny najtańszych biletów zaczynają się od 79 złotych. Te najdroższe kosztują aż 1199 złotych! W najbliższych dniach Clout MMA powinno ogłosić kolejne walki. Wiele wskazuje na to, że w jednej z nich weźmie udział Sławomir Peszko.