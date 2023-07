Murański mówił o zmarłym synu. Nagle wpadł Jóźwiak i mu przerwał [WIDEO]

Walka Murańskiego z Jóźwiakiem była zwieńczeniem konfliktu, który istniał pomiędzy freak-fighterami przez jakiś czas. Na kilka dni przed galą PRIME MMA Jacek Murański przyznał, że jego rywal mocno się zmienił. - Kiedyś ten człowiek był moim bliskim znajomym, a teraz jest zupełnie inaczej. Jóźwiak zaczął eskalować jakieś chore emocje - mówił w wywiadzie z portalem salon24.pl.

Jóźwiak przerywa wywiad Murańskiego. Wzruszające chwile tuż po walce

Samo starcie zakończyło się zwycięstwem Pawła Jóźwiaka przez jednogłośną decyzję sędziów. W związku z tym Jacek Murański wciąż nie poczuł jeszcze smaku zwycięstwa we freak-fightach. Jego bilans to 0-4, a poza Jóźwiakiem wcześniej przegrywał też dwukrotnie z Arkadiuszem Tańculą i raz z Robertem Pasutem.

Po walce Murański udzielił wywiadu portalowi MMAPLtv, gdzie przyznał między innymi, co było przyczyną porażki. Jednym z powodów był brak wystarczającej ilości sparingów w okresie przygotowawczym, bo jak sam zaznaczył, można było policzyć je na palcach jednej ręki. Poza tym dodał, że już w klatce na własnej skórze przekonał się, jaką siłą dysponuje jego rywal. - Paweł Jóźwiak ma pokraczne ruchy, ale ma też kowadło w łapie. Jego ruchy na tarczach trochę mnie zmyliły. Muszę przyznać, że jest silny - powiedział.

Cała otoczka walki mogła w Murańskim wzbudzić wielkie emocje. "Stary Muran" chciał tym starciem upamiętnić swojego syna, dlatego podczas jego wyjścia do oktagonu na telebimach wyświetlały się zdjęcia Mateusza Murańskiego. Jak sam później przyznał, było to za dużo dla jego psychiki. - Przerosło mnie to. Za bardzo emocjonalne. Podkład muzyczny okej, ale obrazy na telebimie Mateusza, weszły mi do głowy za bardzo - wyznał. Właśnie wtedy, gdy Murański wspominał o swoim synu, wywiad przerwał Paweł Jóźwiak. Prezes federacji FEN pogratulował 55-latkowi walki i przyznał, on sam uważa konflikt za zakończony. - A ja dziękuję za to, co zrobiłeś w oktagonie, żeby uświetnić pamięć mojego syna - odpowiedział Jacek Murański.

Bardzo możliwe, że za jakiś czas ponownie zobaczymy Jacka Murańskiego w oktagonie, lecz tym razem z Marcinem Najmanem. 55-letni freak-fighter w wyżej wspomnianej rozmowie z salon24.pl wyznał, że ma w kontrakcie specjalny zapis mówiący o tym, że jeżeli PRIME SHOW MMA nie zorganizuje takiej walki, to może się ona wydarzyć w każdej innej federacji, poza MMA VIP.