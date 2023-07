Rozbił rywala na UFC i wypalił. "Dajcie mi Gamrota. Urwę mu głowę"

Kibice nie mogą doczekać się powrotu do klatki Mateusza Gamrota (22-2). Zawodnik Czerwonego Smoka nie walczył od blisko czterech miesięcy, kiedy na gali UFC 285 pokonał przez decyzję sędziowską Jalina Turnera (13-6), biorąc pojedynek w zastępstwie. Ostatnio dużo spekulowano w mediach o jego kolejnym starciu. Trzeba przyznać, że Polak nie może narzekać na brak zainteresowania.

REKLAMA

Zobacz wideo Żyła tajemniczo w kwestii walki ze Sławomirem Peszko: Lubię wyzwania

Francuski zawodnik wyzwał do walki Mateusza Gamrota. "Urwę Ci łeb"

Gamrot zajmuje obecnie 7. miejsce w rankingu kategorii lekkiej i on sam nie ma wątpliwości, że jego następny rywal będzie wyżej notowany. Pomimo tego, że o rewanż z nim zabiega Arman Tsarukyan (20-3), 32-latek obrał już sobie za cel innego zawodnika.

Sytuację może jednak zmienić ostatnia gala UFC, która odbyła się w nocy z soboty na niedzielę. Podczas tego wydarzenia Francuz Benoit Saint-Denis (11-1) odniósł trzecie zwycięstwo z rzędu, wygrywając przez poddanie z Ismaelem Bonfimem (19-4). Nieoczekiwanie w wywiadzie po walce wyzwał do pojedynku właśnie Gamrota.

- Jestem wojownikiem i chcę mierzyć się z największym twardzielem. Dajcie mi Tsarukyana, Gamrota lub Fizieva na galę w Paryżu. Chcę walczyć w karcie głównej. Może z Gamrotem, bo jest Polakiem, a ja chcę walczyć w Europie. Urwę ci głowę - powiedział.

Szok na Prime MMA. Kibice zawiedzeni. "Brak słów"

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Mieszkający na co dzień w Poznaniu zawodnik nie odniósł się jeszcze do tych słów i bardzo możliwe, że w ogóle tego nie zrobi. Szanse na zestawienie takiego pojedynku są iluzoryczne, zwłaszcza jeśli popatrzymy na pozycję obu sportowców w UFC. Ponadto Gamrot przekazał w poniedziałek, że w obecnym bądź najbliższym tygodniu powinniśmy otrzymać informację dotyczącą jego następnego starcia, dlatego on sam zna już zapewne rywala.

Piłkarz wszedł do klatki i pozamiatał. Mocarny debiut na Prime MMA

Saint-Denis stoczył do tej pory dwa pojedynki z Polakami i nie przegrał żadnego z nich. Kilka lat temu pokonał przez poddanie ostatniego pretendenta do pasa KSW w wadze półśredniej Artura Szczepaniaka (9-2), a następnie zawalczył z Pawłem Kiełkiem (9-7-1). To starcie zakończyło się jednak wynikiem "No contest", czyli bez rozstrzygnięcia.