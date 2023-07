"Don Kasjo" zweryfikowany. Brutalnie. Sensacja na PRIME MMA

Jeszcze kilka lat temu "Don Kasjo" był pięściarzem amatorskim, ale zakończył przygodę z boksem i przekroczył progi showbiznesu. - Wchodząc w showbiznes chciałem, żeby połowa ludzi mnie kochała, a połowa nienawidziła. Nie robię niczego pod publiczkę, jestem naturalny i wydaje mi się, że takiego człowieka ludzie potrzebowali - tłumaczył Życiński. Dziś jest jedną z największych gwiazd freak fightów, które regularnie śledzi co najmniej kilkaset tysięcy fanów. "Don Kasjo" nie gryzie się w język, notorycznie obraża rywali i po prostu dobrze się bije.

Na początku rozbijał freaków jak: Adrian Polański, Dawid Ambroziak czy Maciej Rataj. Dużą sławę przyniosło mu zwycięstwo z Marcinem Najmanem, który został zdyskwalifikowany za nieprzepisowe kopnięcia i próby obalania. Większość walk na freakowych galach jest toczonych na zasadach MMA, ale Życiński bije się w boksie, choć często walczy w klatce.

W boksie można się łatwo schować za podwójną gardą. No i przyjmować ciosy jest łatwiej niż w małych rękawicach. Dobre podstawy amatorskiego boksu sprawiły, że "Don Kasjo" z powodzeniem mógł rywalizować z Normanem Parkiem oraz Marcinem Wrzoskiem, a więc byłymi zawodnikami UFC oraz KSW. Co prawda: oficjalnie przegrał z Irlandczykiem na punkty, ale była to bardzo wyrównana walka. Podobnie jak starcie z Wrzoskiem, które wygrał na punkty.

Teraz "Don Kasjo" jest twarzą Prime Show, gdzie na premierowej gali pokonał Mateusza Murańskiego (niedawno zmarłego - przyp. red.). Potem gładko wygrał z "Popkiem".

"Don Kasjo" w końcu przegrał

Na sobotniej gali rywalem "Don Kasjo" został Dominik Zadora, były mistrz federacji FEN w K1. Zadora próbował wywierać presję na Kasjuszu, by zgodził się na walkę w małych rękawicach, a ten się zgodził. I pewnie może tego teraz żałować. Tym razem jego podwójna garda była znacznie bardziej dziurowa. W pierwszej i drugiej rundzie walka była dość wyrównana, ale w trzeciej odsłonie Zadora trafiał coraz częściej. Potężnym lewym sierpem powalił Kasjusza na deski. Ten wstał, ale to był tylko początek końca. W pewnym momencie było zagrożenie przerwania walki ze względu na rozcięty łuk brwiowy. Ale "Don Kasjo" wrócił. Tylko już nie zadał żadnego ciosu, a przyjął kilkanaście, więc sędzia przerwał walkę.