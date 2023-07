Jego mina mówi wszystko. Nagły, niespodziewany koniec walki Jasia Kapeli

Jaś Kapela to lewicowy aktywista, poeta, dziennikarz Krytyki Politycznej, ale przede wszystkim kontrowersyjna postać internetowa. Ale kontrowersyjny był również jego rywal Michał "Bagieta" Gorzelańczyk, agresywny streamer, który dorabia także jako budowlaniec. Od początku powstania federacji Prime Show obaj mieli ze sobą konflikt. No i w końcu mieli okazję, by go rozwiązać w klatce. Na zasadach MMA.

W pierwszej rundzie "Bagieta" zdominował rywala w parterze, ale Kapela próbował się odgryzać. W drugiej odsłonie znowu pojedynek toczył się głównie parterze. Kapela był tak wycieńczony, że nie wyszedł do trzeciej rundy. Po zakończeniu walki był wyraźnie załamany.

Dla "Bagiety" to była czwarta walka w przygodzie freakowej i trzecia wygrana. Wcześniej pokonał Jana Pateckiego i Patryka Śliwy. Przegrał jedynie z Łukaszem Wawrzyniakiem

Wyniki Prime Show: