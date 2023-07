Paweł "Prezes FEN" Jóźwiak zaimponował. Raz i dwa na Prime MMA

Ten pojedynek mógł w ogóle się nie odbyć. Aby do niego doszło, Paweł "Prezes FEN" Jóźwiak musiał nieco wcześniej pokonać Jacka Murańskiego. To uczynił, ale dopiero po pełnym wymiarze czasowym i przez jednogłośną decyzję sędziów, co sprawiło, że na pewno nie mógł być w pełni gotowy do swojej drugiej walki.

A w niej jego rywalem był potężny chorwacko-polski raper, muzyk i kompozytor Ernest "Red" Ivanda, który debiutował w roli zawodnika.

Paweł "Prezes FEN" Jóźwiak poszedł za ciosem. Rozbił "Reda", wygrał dwie walki jednego wieczoru

Ta walka nie potrwała długo. "Red" popełnił błąd nowicjusza, zlekceważył przewagę w zasięgu swojego przeciwnika. Po około pół minuty walki Jóźwiak potężnym prawym trafił swojego przeciwnika i powalił go na deski. Szybko się okazało, że to początek końca Ivandy. Jóźwiak dopadł go w parterze i zasypał gradem ciosów, a sędzia spotkania nie miał innej opcji, jak tylko błyskawicznie zakończyć pojedynek, który nie trwał nawet minuty.

To było drugie zwycięstwo Pawła Jóźwiaka na gali we Wrocławiu i drugie w karierze w MMA. Ernest "Red" Ivanda z kolei doznał szybkiej i bolesnej porażki w swoim debiucie.

- Należało mi się to. Ciężko na to pracowałem, a wcześniej mi nie wychodziło - stwierdził Jóźwiak I wyzwał do walki Marcina Dubiela, gwiazdę federacji FAME MMA.