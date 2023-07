Walka się jeszcze nie skończyła, a portfel "Wielkiego Bu" został uszczuplony o 50 tysięcy złotych. Przed sobotnim starciem Patryk Masiak założył się z Łukaszem Lupą, że ten nie dotrwa do drugiej rundy. Ale dotrwał. Tylko tyle, że w niej został już rozbity. Zwycięstwo Masiaka nie było niespodzianką, bo był zdecydowanym faworytem. Nie dość, że gładko pokonał w debiucie Nikolę Milanovicia (byłego rywala Mariusza Pudzianowskiego), to na koncie ma masę nieoficjalnych walk, tych ulicznych. Wiedzą o tym ci, którzy interesują się światem chuligańskich ekip.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy mistrz KSW: To będzie ze mną do końca życia

A co jeszcze się działo na gali Prime?

Sobotnią galę Prime Show MMA rozpoczęło starcie Ronaldo Mirandy z Tomaszem Olejnikiem. Choć "Czarny Polak" debiutował w klatce, to bez kłopotów zdemolował Olejnika, jednego z najgorszych freak fighterów w Polsce. Lepszy poziom sportowy obejrzeliśmy w drugim starciu. Ale nie ma co się dziwić, bo do oktagonu weszli sportowcy. Kacper "Polish Machine" Miklasz ekspresowo rozprawił się z Danielem "Hunterem" Więcławskim.

Nie żyje zawodnik WWE. Tragiczne wieści. Po wypadku nie odzyskał już pełnej sprawności

Prime Show MMA V: