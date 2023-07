Tragedia w rodzinie "Trybsona". Ale i tak wszedł do klatki. "To nie był dobry pomysł"

37-letni Grzegorz Szulakowski to weteran polskiego MMA, który bije się od 2010 roku. Jeszcze kilka lat temu chciał szturmem podbić KSW. Ale jego widowiskowy styl - to zawodnik, który kocha otwartą wojnę - był efektowny, ale nie do końca skuteczny. Gdy mierzył się ze ścisłą czołówką, to przegrywał. Pięć ostatnich walk nie zapewniło mu żadnej wygranej. Lepsi okazywali się: Mateusz Gamrot, Marian Ziółkowski. Szamil Musajew i Norman Parke. Natomiast Artur Sowiński zremisował z "Szulim".

Zawodnik uznał więc, że skupi się na freak fightach. W sobotę zawalczył z Pawłem "Trybsonem" Trybałą na gali Prime Show MMA. No i gładko wygrał. "Trybson" postawił się "Szuliemu", ale było widać różnicę klas. W pierwszej rundzie Szulakowski zdominował rywala w parterze, a w drugiej rundzie pokonał go przez poddanie.

- To nie był dobry pomysł, żeby "Trybson" walczył dziś. Zmarł mu niedawno ojciec, więc miał pełno emocji w głowie. Rządziły nim emocje, więc nie realizował planu na walkę - mówił Szulakowski po walce i oddał szacunek rywalowi.

PRIME MMA 5: