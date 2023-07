Piłkarz wszedł do klatki i pozamiatał. Mocarny debiut na Prime MMA

Sobotnią galę Prime Show MMA rozpoczęło starcie Ronaldo Mirandy z Tomaszem Olejnikiem. Choć "Czarny Polak" debiutował w klatce, to bez kłopotów zdemolował Olejnika, jednego z najgorszych freak fighterów w Polsce. Lepszy poziom sportowy obejrzeliśmy w drugim starciu. Ale nie ma co się dziwić, bo do oktagonu weszli sportowcy. Kacper "Polish Machine" Miklasz ekspresowo rozprawił się z Danielem "Hunterem" Więcławskim. Aż takich fajerwerków nie było w trzeciej walce, ale.i tak było ciekawie. W klatce zadebiutował piłkarz. Damian Kasprzak to środkowy stoper trzecioligowego klubu Polonia-Stal Świdnica, gdzie występuje od kilku lat.

A jak mu poszło w klatce?

Bardzo dobrze. Kasprzak pokonał Łukasza Karpińskiego. Pod koniec drugiej rundy obalił rywala i zasypał go gradem ciosów. Ostatni cios został zadany równo z gongiem. Sędzie jednak przerwał walkę. Kilka ładnych lat temu w KSW też debiutował piłkarz, ale Jacek Wiśniewski, również stoper, przegrał z Kamilem Walusiem.

Prime Show MMA 5 - Karta walk: