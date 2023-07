W obliczu zamknięcia federacji High League Prime Show MMA pragnie zostać drugą siłą polskiej sceny freakowej, zaraz po FAME MMA. Sobotnią galę rozpoczęło starcie Ronaldo Mirandy z Tomaszem Olejnikiem. Choć "Czarny Polak" debiutował w klatce, to zdemolował Olejnika, jednego z najgorszych freak fighterów w Polsce. Lepszy poziom sportowy obejrzeliśmy w drugim starciu. Ale nie ma co się dziwić, bo do oktagonu weszli sportowcy. Może nie najwyższej klasy, ale jednak sportowcy.

Kacper "Polish Machine" Miklasz to doświadczony zawodnik MMA, który wygrał cztery z siedmiu walk, a Daniel "Hunter" Więcławski to uczestnik turniejów Gromda, czyli boksu na gołe pięści. Ale lepszy boksersko okazał się Miklasz, który już na początku starcia pięknie znokautował rywala.

Prime Show MMA 5 - Karta walk: