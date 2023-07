Prime MMA. "Czarny Polak" zadziwił wszystkich. Niebywałe

W obliczu zamknięcia federacji High League, Prime Show MMA marzy o tym, by zostać drugą siłą polskiej sceny freakowej, zaraz po FAME MMA. Sobotnią galę rozpoczęło starcie Ronaldo Mirandy z Tomaszem Olejnikiem. Choć "Czarny Polak" debiutował, a Olejnik miał na koncie już cztery walki, to zdecydowanym faworytem był ten pierwszy. A to dlatego, że Olejnik głównie przegrywa.

REKLAMA

Zobacz wideo Hitowa walka Pudziana?! Jest szansa na rewanż ze Szpilką?

Olejnik znowu przegrał

Większość walk na freakowych galach toczona jest na niskim poziomie sportowym, ale umiejętności Olejnika, a wręcz ich brak - były na żenującym poziomie. No i kolejny raz się o tym przekonaliśmy. Od razu po pierwszym gongu Miranda rzucił się na rywala z chaotycznymi ciosami sierpowymi i cepami. Olejnik szybko padł na matę, a w parterze "Czarny Polak" obijał rywala. Przed końcem rundy sędzia przerwał walkę.

- Chcę teraz walczyć z "Bagietą" lub Adrianem Ciosem - oświadczył wygrany i dodał, że walczył z kontuzjowaną nogą.

Nie żyje zawodnik WWE. Tragiczne wieści. Po wypadku nie odzyskał już pełnej sprawności

Prime Show MMA 5 - Karta walk: