Kiedyś grał w reprezentacji. Teraz wejdzie do klatki? Peszko reaguje

Sławomir Peszko po zakończeniu piłkarskiej kariery nie ma czasu na odpoczynek. Na początku czerwca były reprezentant Polski ogłosił, że wraz z popularną internetową influencerką Lexy Chaplin będzie twarzą nowej federacji freak fightowej Clout MMA. Peszko nie tylko ma pełnić rolę gospodarza gal, ale samemu brać w nich udział jako zawodnik. Najwyraźniej zaczął już do podobnych kroków namawiać kolegów z boiska.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Stoch 22. w konkursie na skoczni normalnej. "Zdawałem sobie sprawę, jaka jest moja dyspozycja"

Błażej Augustyn szykuje się do walki? Jednoznaczny komentarz Peszki

W klatce możemy zobaczyć Błażeja Augustyna. Środkowy obrońca znakomicie zna Peszkę ze wspólnej gdy w Lechii Gdańsk czy Wieczystej Kraków. Obecnie 35-latek jest już raczej na peryferiach wielkiego futbolu, bo od marca tego roku dołączył do występującego w lidze okręgowej WKS-u Wierzbice.

Murański nazywa Najmana "szkodnikiem" i mówi, co z ich walką. "Mam specjalny zapis w umowie"

Podejrzenia, że Augustyn zawalczy w oktagonie, narzucają się same. W środę piłkarz zamieścił zdjęcie na Instagramie, na którym bez koszulki pręży muskuły i zaciska pięść. - Lottero fino mio ultimo respiro - napisał, co po polsku oznacza: "Będę walczył do ostatniego tchnienia". To mówi samo za siebie.

Na post szybko zareagował Sławomir Peszko. Dodał komentarz "cloutmma" i symbol płomienia. Czyżby panowie byli już dogadani, co do występu na gali? - Maszyna. Obejrzałbym walkę w Clout MMA - napisał z kolei piłkarz Widzewa Łódź Patryk Lipski.

"Ani zgiąć, ani wyprostować". Polska gwiazda UFC przeżywa katusze przed powrotem

Augustyn pokazał, jak trenuje. Nie będzie pierwszym piłkarzem w MMA

Na tym jednak nie koniec. Augustyn na InstaStories zamieścił także zdjęcie z treningu na macie. Jak widać, przygotowania do walki idą pełną parą.

Błażej Augustyna na treningu MMA screen: https://www.instagram.com/stories/blazejaugustyn/3135741033663662064/

Augustyn, który ma na koncie trzy mecze w reprezentacji Polski do lat 21, wcale nie będzie pierwszym kadrowiczem, który spróbuje swoich sił w MMA. Wcześniej dokonał tego Piotr Świerczewski. 70-krotny reprezentant naszego kraju w 2019 r. na gali FFF 2 pokonał jednogłośnie na punkty Grzegorza "Grega Collinsa" Chmielewskiego. Z kolei w lipcu tego roku ma zawalczyć w FAME MMA z Dariuszem Kaźmierczukiem.