Ta walka rozłoży Polskę na łopatki! Nieprawdopodobne zastawienie. Hit nad hity

- Nigdy nie zamykam sobie drzwi - odpowiedział Sławomir Peszko, który zapytany został o to, czy zawalczy kiedyś w oktagonie. To pytanie padło pół roku temu w Krakowie, gdzie Peszko - związany jeszcze kontraktem piłkarskim z Wieczystą - pojawił się jako gość specjalny na gali Fame MMA 17.

Peszko błyszczał wtedy w studiu wiedzą na temat zawodników, typował ich walki, ale jeszcze wtedy nie wiedział, że jego drogi z freak fightowym środowiskiem skrzyżują się tak szybko. I w ten sposób, bo na początku czerwca Peszko - już jako były piłkarz Wieczystej - został twarzą Clout MMA.

Peszko twarzą nowej federacji. "Nie będzie nudy"

Clout MMA to nowa freak fightowa federacja sportów walki, która powstała w miejsce High League. Jej ambasadorami zostali Peszko oraz influencerka Lexy Chaplin. - Wchodzę w ten projekt nie na 40 procent, ale na 100. Wiecie, że lubię dobrą zabawę i nie będzie nudy - zapewniał na początku czerwca Peszko.

Już wtedy padały pytania nawet nie tyle "czy?", ile "kiedy i z kim?" Peszko zawalczy w oktagonie. Były piłkarz Wieczystej i 44-krotny reprezentant Polski ucinał te spekulacje, ale plotki z każdym dniem narastały. Też z otoczenia samego piłkarza, gdzie w ostatnich tygodniach usłyszeliśmy, że Peszko już ma upatrzonego rywala, a gdy poznamy jego nazwisko, wszystkim nam opadną szczęki.

No i chyba opadną, bo z naszych informacji wynika, że rywalem Peszki ma być Piotr Żyła. 36-letni skoczek narciarski wciąż jest aktywnym sportowcem, ale choć skoczkowie mają zakaz uprawiania innych sportów ekstremalnych, wiąże ich umowa z Polskim Związkiem Narciarskim, to - jak słyszymy - Żyła ma dostać specjalne pozwolenie na walkę w oktagonie. Co więcej, dogrywane są już szczegóły kontraktu.

- To byłoby potężne - mówił Peszko na pierwszej konferencji Clout MMA, gdy zapytaliśmy go o zestawienie z Żyłą. - Ale nie wybiegam tak daleko w przyszłość - dodawał. Wtedy walka wydawała się abstrakcyjna, ale sprawy przyspieszyły do tego stopnia, że dziś słyszymy, że walka miałaby się odbyć w formule bokserskiej i małych rękawicach. Na pewno nie na pierwszej gali Clout MMA, która 5 sierpnia odbędzie się na warszawskim Torwarze, ale w 2024 roku już jak najbardziej.

Peszko i Żyła to jedne z najbarwniejszych postaci polskiego sportu. Obaj na swój sposób potrafią szokować i przyciągać uwagę. Peszko to uczestnik mistrzostw Europy 2016 oraz mistrzostw świata 2018, a także przyjaciel Roberta Lewandowskiego. Przez lata kariery miał opinię piłkarza-imprezowicza, który pakuje się w różne kłopoty (m.in. w bójkę w stanie nietrzeźwości z taksówkarzem w Kolonii). Z kolei Żyła to olimpijczyk z Soczi 2014, Pjongczangu 2018 oraz Pekinu 2022, a do tego trzykrotny mistrz świata. Ma wizerunek żartownisia, który cały czas się śmieje i trudno z nim przeprowadzić poważną rozmowę. Niektóre z jego zwrotów, których użył podczas wywiadów - choćby "garbik" , "fajeczka" czy "dupka na buty" - stały się kultowe.