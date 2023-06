Murański nazywa Najmana "szkodnikiem" i mówi, co z ich walką. "Mam specjalny zapis w umowie"

Walka z Pawłem Jóźwiakiem będzie dla Jacka Murańskiego pierwszym starciem od czasu tragicznej śmierci jego syna. W rozmowie z portalem salon24.pl 54-latek zdradził, że o Mateuszu Murańskim ma powstać film biograficzny. - Podpisałem już umowę z domem medialnym. Inspiracją tego dzieła będzie film, który powstał o Annie Przybylskiej. Ludzie z tego domu medialnego zwrócili się do mnie z taką propozycją, a ja ją zaakceptowałem - wyznał.

Murański o Najmanie: "To największy szkodnik"

Murański przede wszystkim mówił jednak o Marcinie Najmanie i ich niedoszłej walce, którą odwoływano już dwa razy. Najpierw w styczniu 2022 roku, a potem po śmierci syna Jacka Murańskiego. Jak się okazuje, 54-latek wcale nie porzucił planów zmierzenia się z "El Testosteronem". Bardzo mu zależy, by wyjść z nim do oktagonu i ma nawet specjalny zapis w kontrakcie, który mu to gwarantuje. Panowie, delikatnie mówiąc, od dawna nie pałają do siebie sympatią.

- To największy szkodnik i koniunkturalista. Korzysta ze swojej popularności - powiedział o Najmanie Murański. - Mam zapis kontraktowy, który gwarantuje, że jeżeli PRIME SHOW MMA do tej walki nie doprowadzi, to może się ona odbyć się w każdej innej federacji, poza MMA VIP - wytłumaczył. Dlaczego nie MMA VIP? Otóż dlatego, że twarzą tej organizacji był Najman.

Najpierw Jóźwiak, a potem Najman?

W wywiadzie nie mogło zabraknąć wątku najbliższego przeciwnika Murańskiego, którym jest prezes federacji FEN, Paweł Jóźwiak. Bohater rozmowy powiedział, co myśli o swoim rywalu. - Kiedyś ten człowiek był moim bliskim znajomym, a teraz jest zupełnie inaczej. Jóźwiak zaczął eskalować jakieś chore emocje. Przeobraził się w Marcina Najmana i zaczął do mnie mówić jego językiem. Podpisałem umowę na sportową walkę z moim kolegą, a dostałem co innego - wyznał Murański.

Gala PRIME SHOW MMA 5 odbędzie się w sobotę 1 lipca we Wrocławiu. Poza starciem Jóźwiaka z Murańskim kibice będą mogli obejrzeć też takie walki jak Kasjusz "Don Kasjo" Życiński - Dominik Zadora, czy pojedynek Michała "Bagiety" Gorzelanczyka z Jasiem Kapelą.