Niespodziewany koniec. Następca Chalidowa rozwiązał kontrakt z KSW

Cofnijmy się do grudnia 2021 roku, gdy galę KSW 65 rozpoczęło starcie Szamada Erzanukajewa z Bartoszem Rewerą. I choć Czeczen dopiero debiutował w klatce, to o tej walce było głośno. Było głośno, bo Szamad Erzanukajew jest uznawany za wielki talent. Mówi się o nim jako o naturalnym następcy Mameda Chalidowa. I nie chodzi tu tylko o pochodzenie, a o duże umiejętności. Choć tamto starcie Erzanukajew wygrał na punkty, to i tak pokazał potencjał. Zawodnik WCA Fight Club wygrał także rok później, gdy w drugiej rundzie poddał Carla McNally'ego.

REKLAMA

Zobacz wideo Hitowa walka Pudziana?! Jest szansa na rewanż ze Szpilką?

Najpotężniejsza dama polskiego MMA wskazała problem. Tak, to o polskich wojownikach

Ale trzeciej walki pod sztandarem KSW nie będzie. I jest to niespodziewana decyzja, bo wydawało się, że Czeczen ma wszystko, aby stać się nową gwiazdą KSW. Oprócz wysokich umiejętności 22-latek świetnie odnajduje się w mediach społecznościowych. Dużą sławę przysporzyła mu znajomość z raperem Malikiem Montaną. Szamada śledzi na Instagramie 38 tysięcy fanów. Dla porównania: Mariana Ziółkowskiego, do niedawna mistrza wagi lekkiej (zwakował pas), obserwuje sześć tysięcy więcej fanów, a "Golden Boy" ma przecież na koncie grubo ponad 30 walk.

Walczący w kategorii do 61 kg zawodnik poinformował, że jego kontrakt z KSW został rozwiązany. Szamad, którego trenuje Anzor Ażyjew, może wylądować w takich federacjach jak Ares lub Brave, a więc cieszących się dużą renomą. Tak można wnioskować po Instagramie, gdzie obie federacje zostały oznaczone w poście.

Anzor Ażyjew ujawnia brutalną prawdę: Byłem torturowany. Nie mogę wrócić do ojczyzny

W najbliższych tygodniach jego przyszłość powinna się wyjaśnić.