"Ani zgiąć, ani wyprostować". Polska gwiazda UFC usłyszała od doktora: "Natychmiast"

Kiedy w październiku 2021 r. Jan Błachowicz (29-9-1) przegrał z Gloverem Teixeirą (33-9), stracił pas UFC i przerwał passę pięciu zwycięstw z rzędu. W 2022 r. powrócił do walki o największe laury. Najpierw wygrał przed czasem z Aleksandarem Rakiciem (14-3), a następnie w kontrowersyjnych okolicznościach zremisował z Magomedem Ankalajewem (18-1-1). Teraz czeka go eliminator do walki o tytuł, ale na jego drodze pojawia się coraz więcej przeszkód.

Błachowicz ma bardzo duży problem. Jego trener musiał przejść operację

Błachowicz w nocy z 29 na 30 lipca zmierzy się z byłym mistrzem wagi średniej Alexem Pereirą (7-2) w ramach co-main eventu gali UFC 291 w Salt Lake City. Od jakiegoś czasu wiadomo, że zawodnik Warszawskiego Centrum Atletyki poleci do Stanów Zjednoczonych z trenerem Michałem Mankiewiczem, który zastąpił na stanowisku jego głównego szkoleniowca Anzora Ażyjewa.

To jednak nie koniec zmian w sztabie byłego mistrza UFC. Jego wieloletni trener od stójki Robert Złotkowski doznał niedawno kontuzji, przez którą musiał poddać się operacji.

- Noga się zablokowała, nie mogłem jej ani zgiąć, ani wyprostować. Gdybym zrobił mocniejszy ruch, mógłbym pewnie pozrywać więzadła. Nie byłem w stanie kontynuować pracy. Doraźnie korzystałem z pomocy lekarzy jednej z klinik w Warszawie. (...) Dr Kuźma uznał, że potrzebna jest natychmiastowa operacja. Inaczej ryzykowałbym dużo większym uszczerbkiem na zdrowiu, który uniemożliwiłby mi prawdopodobnie w ogóle powrót do sportu - powiedział Złotkowski w rozmowie z "Faktem".

- Kontuzje dokuczają nie tylko zawodnikom. Trenerom również, ponieważ pracują oni znacznie ciężej. Zawodnicy mają jeden czy dwa treningi dziennie, trenerzy na sali treningowej są od rana do wieczora. I za każdym razem dajemy z siebie sto procent, żeby nasi zawodnicy byli jak najlepiej przygotowani i wygrywali walki - kontynuował.

Złotkowski nie poleci z Błachowiczem do USA. Szykuje się kolejna zmiana w sztabie Polaka

Szkoleniowiec przekazał również, że niestety nie poleci z Błachowiczem do USA. - Dla mnie to był priorytet. Zależało mi, aby przygotować go jak najlepiej do tego pojedynku, polecieć z nim do USA i jak za każdym razem, wspierać z narożnika. Współpracujemy od bardzo dawna, byłem jednym z trenerów, którzy doprowadzili Janka do mistrzostwa UFC. Zależy mi więc, żeby ten pas odzyskał, a zwycięstwo nad Brazylijczykiem jest przepustką do mistrzowskiej walki. Mam nadzieję, że Janek pokona Pereirę, a ja wygram swoją walkę o powrót do zdrowia i wspólnie zdobędziemy pas - zapewnił Złotkowski.

Dodał również, kiedy zamierza wrócić do pracy. - Mam nadzieję, że stanę na nogi jak najszybciej. Rehabilitację podjąłem już następnego dnia po operacji. Korzystam na razie z urządzenia, które prostuje i zgina nogę. Na pełny zrost muszę jednak poczekać około ośmiu tygodni. Moim celem jest wrócić we wrześniu do tego, co kocham najbardziej, czyli prowadzenia treningów i przygotowywania zawodników do nowych wyzwań sportowych - podsumował.

Na ten moment nie wiadomo, kto zastąpi Złotkowskiego w narożniku Błachowicza. Wiadomo jednak, że jego sztab zmienił się w ostatnich latach bardzo wyraźnie. Gdy w 2020 r. zdobywał pas UFC, jego głównym trenerem był Robert Jocz, z którym kilka miesięcy temu zakończył współpracę. Ponadto nie korzysta już tak często z usług Darii Albers, czyli trenera od przygotowania mentalnego.