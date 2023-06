"Je**ć Rosję" i opluta flaga. Reprezentantka Polski pokazała, co myśli o Rosji

Oleksandra Sidorenko, czyli po prostu Sasha, bo tak jak sama przyznała w wywiadzie przeprowadzonym w 2015 roku, tak woli być nazywana, jest jedną z najlepszych pięściarek w historii polskiego boksu. W 2017 roku została mistrzem Europy, po tym, jak pokonała Isabellę Parę.

REKLAMA

Zobacz wideo Niepocieszony Wojciech Nowicki po zwycięstwie w rzucie młotem: Nie ma tego błysku

Sidorenko nienawidzi Rosji. Nic dziwnego

Reprezentantka Polski nie ukrywa swojej nienawiści do państwa, które zaatakowało jej ojczyznę. Przyznawała już, że przed wojną wielokrotnie dało się odczuć, że Rosjanie uważają się za lepszych od Ukraińców. Stwierdziła też, że było to szczególnie widoczne w boksie. W rozmowie z WP SportoweFakty chwaliła przy tym Polaków.

- Nikt inny nie zaangażował się w pomoc tak jak Polacy. Ja mam już od propagandy rosyjskiej trochę uczulenie na słowo "bracia", więc mogę powiedzieć, że Polska jest naszą siostrą. I ludzie w Ukrainie też tak czują! - mówiła.

Juras brutalnie pocisnął freak fightom. Padły mocne słowa: Ściek, zero, patusy

Swojej nienawiści do Rosji Sidorenko dała wyraz również w trakcie wakacji, na których przebywa ze swoją najbliższą rodziną oraz siostrą. W relacji Ukrainki w serwisie społecznościowym Instagram można zobaczyć, jak jej mąż - Jacek Piątek - opuszcza zawieszoną na maszcie flagę Rosji, a następnie na nią pluje. Sidorenko skwitowała to słowami: "Je**ć Rosję".

Relacja Sashy Sidorenko Screenshot Instagram: https://www.instagram.com/stories/sidorenkoboxing/3133882098308576652/

Murański wypalił po starciu z szefem FEN-u. Chodzi o Mateusza

Wojna z Rosją powodem przegranej walki o tytuł mistrzyni Europy?

Taka postawa Ukrainki, która od 2014 roku reprezentuje Polskę, nie dziwi. W zeszłym roku Rosja rozpoczęła pełnoskalową wojnę z jej ojczyzną. W momencie ataku siostra Ukrainki wraz ze swoją rodziną przebywała w rodzinnej Winnicy.

"Nie mam słów… wybaczcie nic mądrego nie wymyślę… Smutno mi strasznie... Dziękuję za słowa troski o rodzinę i wsparcia, które przysyłacie do mnie. Rodzice przyjechali do mnie miesiąc temu by pomoc z dzieckiem w ostatniej fazie przygotowań do walki, ale moja siostra z mężem i dziećmi są w Winnicy. Rozmawiałam z nią jest dobrze, ale wszyscy się boją. Proszę, bądźcie duchem z Ukrainą" - pisała na Facebooku, gdy Rosja ponownie najechała jej ojczyznę.

Atak Rosji na Ukrainę wpłynął też na formę sportową Sidorenko. Przyznawała, że musi się odcinać od mediów, żeby skupić się na treningach.

- Trudno powiedzieć, że jest dobrze. Fizycznie jest ok, mentalnie gorzej. Postarałam się odłączyć od tego przed walką. Nie włączam telewizji, nie słucham wiadomości. Myślę, że to jest najlepszy czas, aby się odłączyć i skupić na tym, do czego się przygotowałam cztery miesiące - mówiła w marcu 2022 roku, chwilę po tym, gdy Rosja zaatakowała jej ojczyznę. Wtedy Sidorenko przegrała walkę o pas mistrzyni Europy przeciwko Serbce Jelenie Janicijević.