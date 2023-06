Juras brutalnie pocisnął freak fightom. Padły mocne słowa: Ściek, zero, patusy

Łukasz Jurkowski to jedna z największych legend KSW. 42-latek związany jest z federacją od jej powstania i pierwszej gali, która odbyła się w 27 lutego 2004 roku. Podczas tamtego wydarzenia wygrał też pierwszy, historyczny turniej organizowany przez KSW. W sumie w formule MMA stoczył 29 walk - 17 wygrał, 12 przegrał. Przy okazji ostatniej gali XTB KSW Colosseum 2 Jurkowski jako pierwszy wszedł do Galerii Sław największej federacji w Europie.

- Wiedziałem, że to będzie ciężki moment, ale nie wiedziałem, że tak bardzo. Nie mógłbym sobie wyobrazić lepszego podsumowania tych 25-lat. Życzę każdemu, by spełniał swoje marzenia, tak jak zrobiłem to ja, chłopak z blokowiska, który szukał swojej drogi - mówił wtedy wyraźnie wzruszony Jurkowski.

Łukasz Jurkowski szczerze o walkach freak fightowych. "Załamuje mnie"

Jurkowski nigdy nie gryzł się w język i często dosadnie komentował różne sytuacje ze świata MMA. Były fighter, chociażby nie ukrywał, że niespecjalnie ceni umiejętności Marcina Najmana. Teraz popularny "Juras" zabrał głos w sprawie federacji i walk freak fightowych.

"Nawet jak nie chcesz, to internet podrzuca Ci ryje wszelakiej maści influencerów czy patusów udających zawodników MMA. Szczerze mnie to załamuje. Zero wartości, zero inspiracji, totalny mentalny ściek dla młodych. Wolę być boomerem niż z tym gównem płynąć. Tylko dzieciaków szkoda" - napisał na Twitterze. W odpowiedzi do jednego z użytkowników przyznawał, że miał oferty od tego typu federacji, ale zawsze odmawiał.

W innej z odpowiedzi przyznał, że ma też na myśli sytuację, która w niedzielę miała miejsce podczas programu "Zadyma". Doszło w nim do utarczki słownej pomiędzy Jackiem Murańskim a Pawłem Jóźwiakiem. Mało brakowało, a cała sytuacja zakończyłaby się bójką.

Jurkowski nie jest jedyną legendą KSW, która krytykuje gale freak fightowe

W podobnym tonie do Jurkowskiego nie raz wypowiadał się Mamed Chalidow. Co prawda nie krytykował wprost pomysłu walk celebrytów, ale nigdy nie ukrywał niechęci do tworzonej wokół nich atmosfery. - Młodzież to ogląda i to jest zły przykład. Pokolenie przez to niestety gnije. Dosłownie gnije. Nie ma kultury, nie ma szacunku. Przekraczają granice, które mogą doprowadzić do tragedii - mówił w grudniu ubiegłego roku.