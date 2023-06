Tego Murański nie może wybaczyć Jóźwiakowi. Znajomość, która jest kością niezgody

Jacek Murański zawalczy na gali Prime Show MMA 5. W pojedynku, który będzie co-main eventem, jego rywalem będzie Paweł Jóźwiak, szef federacji FEN. Obaj nie darzą się wielką sympatią i pokazali to po raz kolejny.

Trudne relacje Jacka Murańskiego z Pawłem Jóźwiakiem. "To była bzdura"

Podczas programu "Zadyma" organizowanego przez Prime Show MMA obaj zawodnicy zaczęli na siebie krzyczeć i się wyzywać. W pewnym momencie wstali i ruszyli na siebie nawzajem, co o mało nie przerodziło się w konfrontację fizyczną. Musiała interweniować ochrona.

Sytuacja zaogniła się chwilę wcześniej, gdy zawodnicy zaczęli rozmawiać o zmarłym Mateuszu Murańskim. W dodatku do studia zadzwonił Tomasz "Szalony Reporter" Matysiak, skonfliktowany z Jackiem Murańskim. A że Jóźwiak niedawno udzielił wywiadu "Szalonemu Reporterowi", to "Muran" ma do niego jeszcze większy żal. - Uważałem Pawła Jóźwiaka za swojego kolegę. Nie wyparł się, że często mieliśmy takie intensywne, prywatne relacje. Po śmierci mojego syna idzie do mojego największego hejtera i żali się na mnie, kiedy wie, że temat tej jego panny, to była bzudra - powiedział w rozmowie z mma.pl.

Jacek Murański o zachowaniu Pawła Jóźwiaka. "Udaje, że nie rozumie"

Według 54-latka trudno porównywać obie te sytuacje, a to ze względu na zachowanie Matysiaka. - Moje sformułowanie, że panna będzie z nim do ostatniego euro, jest porównywane do tego, że kilka dni po śmierci mojego dziecka żali się na rzekomy hejt z mojej strony typowi, który zrobił sobie (ochraniacz na - red.) szczękę z napisem "J***ć Murana". Pochwalił się światu uśmiechniętą gębą, celebrując śmierć mojego syna. Tak się cieszył z tej śmierci. Gdzie jest skala? A Jóźwiak udaje, że nie wie, o co chodzi, że nie rozumie - dodał.

Pojedynek Jacka Murańskiego z Pawłem Jóźwiakiem na gali Prime Show MMA 5 odbędzie się 1 lipca we Wrocławiu. Zawalczą oni w formule boksu birmańskiego, lecz bez uderzeń głową - w praktyce będzie to bliższe K-1.