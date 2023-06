Mrożące krew w żyłach starcie w UFC. Myślał, że wydłubali mu oko [WIDEO]

Walka w wadze ciężkiej pomiędzy Amerykaninem Austenem Lanem a austalijsko-nowozelandzkim zawodnikiem Justinem Tafą była jedną z najciekawiej zapowiadających się podczas gali UFC w Jacksonville, która odbyła się w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego. Fani musieli obejść się smakiem, gdyż pojedynek zakończył się bardzo szybko.

Justin Tafa bał się, że Austen Lane wydłubał mu oko. "Myślałem, że wyskoczyło mi z twarzy"

Nie minęło pół minuty, jak Lane wsadził palec w oko przeciwnika. Sędziowie ocenili, że zrobił to nieintencjonalnie, ale w tej sytuacji dalsza walka była niemożliwa, w związku z czym uznano ją za nierozstrzygniętą.

Dla Tafy cała sytuacja była ogromnym szokiem. Bał się, że odniósł bardzo poważny uraz. - Szczerze mówiąc, myślałem, że wydłubał mi gałkę oczną, dlatego odwróciłem się i odszedłem. Pierwszą rzeczą, o której pomyślałem, było to, czy jeszcze zobaczę moje dzieci. Nie przejmowałem się walkami, myślałem, że oko wyskoczyło mi z twarzy - powiedział, cytowany przez 24sata.hr.

Justin Tafa domagał się wygranej. "Powinienem dostać premię"

29-letni zawodnik miał potem pewne problemy z widzeniem. - Mam nadzieję, że nie jest tak źle, wszystko jest zamazane. Widzę twarz, ale wszystko inne jest zamazane - dodał. W mediach społecznościowych pokazał, jak wyglądała jego twarz niedługo po walce. "Powinienem dostać premię za zwycięstwo. To dyskwalifikacja" - przekonywał.

Tafa wcześniej stoczył sześć walk w UFC, spośród których trzy wygrał i trzy przegrał. Jego ogólny bilans w MMA to 6-3. Dla Lane'a był to debiut w UFC, jego bilans w MMA to 11-3.