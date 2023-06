Kiedy gala Prime Show MMA 5? Ile kosztuje PPV? Kto walczy? [STREAM, KARTA WALK]

Prime Show MMA 5 w obliczu problemów High League i wkroczeniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma szansę umocnić swoją pozycję na rynku polskich freak fightów. Organizacja, której twarzą jest Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, od początku bazowała na szokowaniu publiczności i co rusz próbowała zaskakiwać czymś oryginalnym. Nie inaczej będzie tym razem. Jeszcze nigdy żadna tak duża organizacja nie w Polsce nie zdecydowała się na zaprezentowanie fanom walki kobiety z mężczyzną. Prime Show MMA się odważyło.

Prime Show MMA znów szokuje. Walka kobiety z mężczyzną to dopiero początek...

Oczywiście pomysł nie jest niczym nowym. Podobne pojedynki miały miejsce w Rosji. W naszym kraju na razie nikt tej granicy nie przekraczał. Do czasu... Wszystko zmieni się 1 lipca. Pierwsza polska mistrzyni Europy i mistrzyni świata WBC w boksie Ewa Piątkowska rzuciła wyzwanie cięższemu o 70 kg Adrianowi "Puszbarberowi" Salwie. Mimo wszystko to Piątkowska jest faworytką bukmacherów.

Elektryzujący pojedynek damsko-męski nie będzie jednak walką wieczoru. W niej zobaczymy, jak twarz organizacji - Don Kasjo - mierzy się z Dominikiem Zadorą. Poza nimi do klatki pierwszy raz od czasu śmierci syna Mateusza wejdzie Jacek Murański. Mężczyzna powalczy z Pawłem Jóźwiakiem. Ten z kolei będzie podczas gali najbardziej zapracowany. Jeżeli Jóźwiak nie odniesie kontuzji, to ponownie pokaże się w oktagonie, tyle że z Ernestem "RED" Ivandą. Gorąco powinno być także pomiędzy Michałem "Bagietą" Gorzelańczykiem i Jasiem Kapelą. Konflikt między nimi toczy się już od dłuższego czasu. Panowie regularnie ścierają się na słowa, choć do rękoczynów też już dochodziło.

Prime Show MMA 5. Kiedy gala? Jak kupić PPV? [TRANSMISJA, STREAM ONLINE, PPV]

Gala Prime Show MMA 5 odbędzie się w sobotę 1 lipca w hali Orbita we Wrocławiu. Początek od godz. 20:00. Transmisję tego wydarzenia będzie można zobaczyć jedynie w internecie, po wykupieniu PPV. Na stronie primemma.tv dostępne są dwa pakiety. Podstawowy kosztuje 34,99 zł i pozwala na oglądanie walk w jakości 720p przez 24 godziny od startu gali. Z kolei wersja Premium, która kosztuje 39,99 zł, daje nieco lepszą jakość (1080p) oraz dostęp do gali przez kolejne siedem dni, a także do materiałów dodatkowych.

Prime Show MMA 5 - Karta walk: