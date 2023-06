Potężna zadyma przed Prime MMA. Murański nie wytrzymał. Poszło o syna [WIDEO]

Obaj zawalczą w trakcie gali Prime Show MMA 5 we Wrocławiu, która odbędzie się pierwszego lipca. Federacja wykorzystała rozpad High League spowodowany decyzjami MSWiA. Przypomnijmy, że według ministerstwa, High League miało czerpać korzyści na współpracy z ludźmi powiązanymi z Ramzanem Kadyrowem. Murański początkowo miał walczyć na odwołanej gali tej organizacji.

O krok od bójki. Kłótnia Jóźwiaka z Murańskim

Murański szybko dostał ofertę i na początku czerwca ogłoszono, że weźmie udział w walce z Pawłem Jóźwiakiem. Będzie to co-main event gali we Wrocławiu. Obaj panowie zmierzyli się jednak najpierw słownie w trakcie programu "Zadyma" organizowanego przez Prime Show MMA.

Starcie na słowa w końcu mogło przerodzić się w walkę na pięści. Obaj zawodnicy zaczęli się przekrzykiwać i wyzywać, aż w końcu wstali z foteli i ruszyli na siebie. Na szczęście szybko zareagowała ochrona. Przynajmniej takie to miało sprawiać wrażenie, bo nie da się ukryć, że wyglądało to jak przygotowany wcześniej teatralny występ - co wiele osób zauważyło w komentarzach pod nagraniem.

"Jak wytłumaczyć komuś, że tutaj nie padł żaden cios?", "Myśleli, że ochroniarze ich szybciej złapią", "Dobrze, że ochrona w porę zareagowała ufff" - to tylko część komentarzy krytykujących zachowanie Murańskiego i Jóźwiaka.

Kłótnia dotyczyła zmarłego niedawno Mateusza Murańskiego - syna Jacka. Mateusz Murański również był uczestnikiem tzw. walk freakfightowych, a wokół jego śmierci natychmiast pojawiło się mnóstwo plotek. Część z nich Jacek Murański próbował potem wyjaśniać.

Walka Jacka Murańskiego i Pawła Jóźwiaka odbędzie się pierwszego lipca na gali Prime Show MMA 5 we Wrocławiu w formule boksu birmańskiego, a więc bez uderzeń głową.