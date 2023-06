Padł jak mucha. Ależ kowadło. Jest czerwiec, a mamy nokaut roku [WIDEO]

Sadibou Sy to zawodnik, którego powinni kojarzyć polscy fani. 36-letni Szwed rozpoczynał karierę od walk z Polakami. W debiucie w 2013 roku pokonał Roberta Bryczka, by kilka miesięcy później przegrać. Oskarem Piechotą (później pokonał za to Karola Linowskiego). Dziś ma na koncie 15 wygranych, dwa remisy i sześć porażek.

W sobotę podczas gali Professional Fighter League pokonał Shane'a Mitchella. I to pokonał go w wielkim stylu. Australijczyk nadział się na kopnięcie obrotowe i padł na deski. Ależ to był nokaut! Jeden z najpiękniejszych w tym roku.

Na tej samej gali wygrał też Magomed Magomedkerimov (32-6). W Atlancie Dagestańczyk znokautował już w pierwszej rundzie Davida Zawadę (18-9), byłego zawodnika KSW.

Wyniki PFL: