Ależ nokaut. Padł jak mucha po mocarnym ciosie [WIDEO]

W sobotni poranek polskiego czasu w japońskim Sapporo odbyła się gala Rizin 43, na której miało miejsce 17 walk w formule kickboxingu. Jedną z nich było starcie Brazylijczyka Minoru Kimury z Kongijczykiem Darylem Lokoku w umownej wadze 73 kilogramów. Kimura na co dzień jest kickbokserem, który legitymuje się rekordem 38 wygranych, 10 porażek, jeden remis. Z kolei jego rywal walczy głównie w formule MMA, w której ma bilans 11 wygranych, sześć porażek i jeden remis.

REKLAMA

Zobacz wideo Hitowa walka Pudziana?! Jest szansa na rewanż ze Szpilką?

Awantura na WOTORE 7. Zrobili "dogrywkę". "Psycha siadła" [WIDEO]

Daryl Lokoku "zastygł" po lewym sierpowym. Spektakularny nokaut w kickboxingu

Od początku pierwszej rundy to Kimura wywierał presję na swoim przeciwniku. Po upływie zaledwie minuty wymierzył potężny lewy sierpowy, który czysto trafił w szczękę Lokoku. Kongijczyk dosłownie "zastygł" bez ruchu na chwilę, żeby momentalnie runąć na matę ringu. "Zgaszone światło" - czytamy na oficjalnym profilu federacji Rizin.

"To było brutalne", "dobranoc", "to wygląda jak scena z filmu" - to kilka z komentarzy kibiców po nokaucie, który Kimura zafundował swojemu rywalowi.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Świat boksu wywrócony do góry nogami! MKOI wyprowadził potężny cios w pupila Putina

Minoru Kimura ma na koncie kilka tytułów w kickboxingu, a jego najbardziej prestiżowym tytułem w kolekcji jest mistrzostwo wagi półśredniej federacji Krush z 2018 roku. W 2020 roku został za to zwycięzcą turnieju mistrzowskiego federacji K-1 w wadze do 70 kilogramów. Wtedy też został wybrany "wojownikiem roku".