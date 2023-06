Kliczko zobaczył, co się dzieje w Rosji. Od razu zareagował

Od lutego zeszłego roku trwa inwazja Rosji na Ukrainę, a broniący się kraj regularnie stawia opór. Z ostatnich informacji wynika, że 200 tys. km kwadratowych zostało zaminowane przez Rosjan. Niemniej ukraińska strona była w stanie odzyskać osiem wiosek w obwodzie zaporoskim i donieckim. - Niektórzy uważają, że to hollywoodzki film i oczekują rezultatów już teraz. Tak nie jest. Stawką jest ludzkie życie - mówił prezydent Wołodymyr Zełenski w rozmowie z BBC. A tymczasem sporo się dzieje w Rosji.

Kliczko obserwuje rosyjski pucz. Jeden wpis i wszystko jest jasne

W ostatnich godzinach sporo się dzieje w Rosji. Jewgienij Prigożyn, szef Grupy Wagnera poinformował na Telegramie, że jego bojownicy wkraczają do Rostowa nad Donem oraz Woroneża i zapowiedział na marsz na Moskwę w celu przywrócenia "sprawiedliwości w armii". Na tę sprawę zareagował Władimir Putin, wygłaszając orędzie do narodu i określając Prigożyna "kryminalnym oszustem". - Walka o los naszego narodu wymaga jedności. Działania, które nas dzielą, są zdradą, ciosem w plecy, jak w 1917 roku. Nie pozwolimy na to - mówił Putin.

Całej sprawie z zaciekawieniem przygląda się Władimir Kliczko, były pięściarz i brat Witalija, czyli mera Kijowa. Ukrainiec opublikował wymowny post w mediach społecznościowych, wrzucając emotikony popcornu, flagi Rosji oraz świni. Wpis odbił się szerokim echem na Twitterze. "To jest złoto", "to się nazywa karma", "miło to widzieć", "miejmy nadzieję, że zniszczą się nawzajem" - tak piszą internauci pod postem Kliczki.

Władimir Kliczko zakończył karierę pięściarza w sierpniu 2017 roku, a cztery miesiące wcześniej przegrał z Anthonym Joshuą przez TKO w jedenastej rundzie. Ukrainiec wygrał 64 z 69 pojedynków w karierze (z czego 53 przez nokaut), zostając superczempionem WBA i mistrzem organizacji WBO, IBF i IBO. Kliczko walczył z Mariuszem Wachem w listopadzie 2012 roku i obronił pasy IBF, WBA i WBO. Wówczas Polak przegrał wyraźnie na punkty.

Niewykluczone, że Kliczko zdecyduje się na powrót do ringu, bo już w ostatnich miesiącach mówił otwarcie, że rozważa taki pomysł. Pojawiła się nawet propozycja rywala - mowa o Niemcu Agicie Kabayelu (23-0-0). - Sport jest częścią mojego życia. Cieszę się, że Tyson Fury wygrał. Kto wie, nie chcę tu obiecywać niczego wielkiego, ale jeśli będę w dobrej formie? - mówił Kliczko w rozmowie z "Bildem".