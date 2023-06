Awantura na WOTORE 7. Zrobili "dogrywkę". "Psycha siadła" [WIDEO]

WOTORE to polska organizacja, która promuje walki na gołe pięści od 2019 roku. Do tej pory odbyło się siedem edycji tego przedsięwzięcia, z czego ta najnowsza miała miejsce w piątek 23 czerwca w katowickim Muzeum Hutnictwa Cynku. Przy walkach dopuszczane są uderzenia głową, kolanem w głowę czy tzw. soccer kicki. Do tej pory w organizacji walczył m.in. Cezary Oleksiejczuk (zawodnik FEN), Paweł Jóźwiak (prezes FEN) czy Marcin Najman z MMA-VIP. Sporo działo się na siódmej edycji WOTORE.

Spore zamieszanie na gali WOTORE. "To jest niepotrzebne, naprawdę"

W walce wieczoru na gali WOTORE 7 doszło do starcia między Kamilem Mindą (8-4) a Szymonem "Apteką" Nowowiejskim (0-1). Pojedynek zakończył się już w pierwszej rundzie po tym, jak Minda załatwił rywala duszeniem zza pleców. Nowowiejski od początku chciał pójść na wymianę ciosów, co w późniejszej fazie pojedynku się nie opłaciło. Dzięki temu Minda, znany z pojedynków w wadze ciężkiej, odniósł swoje ósme zwycięstwo w karierze.

Do sporego zamieszania doszło tuż po pojedynku. Minda po walce, już w pozycji leżącej, wyprowadził kopnięcie w stronę pokonanego przeciwnika. Na to zareagowała jedna z osób z zespołu "Apteki". Z tego wzięła się awantura z udziałem kilkunastu osób i ostatecznie musiała reagować ochrona. Butelką oberwał także Mirosław Okniński. "To jest niepotrzebne, naprawdę. Walka się zakończyła" - mówili komentatorzy gali. "O, chyba narożnik się nie pogodził z tym, że ich zawodnik przegrał. Psycha siadła" - tak tę sytuację na Instagramie skomentował Amadeusz Ferrari, zawodnik FAME MMA.

Do tej pory Minda próbował swoich sił w kilku organizacjach sportów walki. Przed dołączeniem do WOTORE występował m.in. w Extreme Fight Cage, Babilonie, Profesjonalnej Lidze MMA, Fight Exclusive Night, Oktagonie czy Real Fight Arena. 38-latek jest podopiecznym trenera Mirosława Oknińskiego. Z kolei Nowowiejski już wcześniej miał zadebiutować w federacji WOTORE, ale najpierw z tego wykluczył go wypadek na motocyklu, a potem kontuzja.