Pudzianowski wygrał przez nokaut. Sparingi z Najmanem nie poszły na marne [WIDEO]

Wszyscy oczywiście znają Mariusza Pudzianowskiego, ale inaczej jest z jego braćmi. Niektóre osoby pewnie kojarzą Krystiana Pudzianowskiego, który wraz z Mariuszem założył zespół "Pudzian Band". Jest jednak najstarszy brat z trójki rodzeństwa - Dominik, który w listopadzie ubiegłego roku wyraził chęć walki w sportach walki. - Nie miałem parcia na szkło, ale w końcu mówię: "czemu nie spróbować?". Zaczęło fajnie wychodzić i trenerzy widzą potencjał. Siła jest, kondycja nawet nie najgorsza - twierdził.

REKLAMA

Zobacz wideo Hitowa walka Pudziana?! Jest szansa na rewanż ze Szpilką?

Media: NBA wmieszała się w sprawę rzekomego gwałtu McGregora. Chcieli uciszyć kobietę

Starszy brat Mariusza Pudzianowskiego udanie zadebiutował w sportach walki

Debiut Dominika Pudzianowskiego przyszedł podczas gali Wotore 7. Jego rywalem w pierwszej walce był inny debiutant, Tomasz Obcowski. Od początku walki to Obcowski wywierał presję na rywalu, ale nie zdawało się to na nic konkretnego.

Pudzianowski kontrował rywala, czym spowodował krwotok z jego nosa. Przed upływem połowy walki najstarszy z braci "poczuł krew", doprowadził do przewrócenia się Obcowskiego i wtedy już zakończył pojedynek i efektownie zadebiutował w sportach walki.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Świat boksu wywrócony do góry nogami! MKOI wyprowadził potężny cios w pupila Putina

A co z przyszłością Mariusza Pudzianowskiego? "Ostatnie podrygi"

Starszy z braci Pudzianowskich dopiero rozpoczął karierę w MMA, a młodszy już jest u jej końca. Mariusz Pudzianowski na ostatniej gali XTB KSW Colosseum 2 przegrał przez nokaut w drugiej rundzie z Arturem Szpilką. To była 27 walka 46-latka w formule MMA (17 wygranych, 9 przegranych i jedna walka uznana za nieodbytą).

Po walce Pudzianowski przyznawał, że koniec jego kariery jest blisko. - Nie pytajcie się mnie, co dalej. To są już moje ostatnie podrygi w zawodowym sporcie. On jest dla młodych, ja mogę im coś podpowiedzieć, doświadczenia trochę mam - mówił.