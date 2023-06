Musk i Zuckerberg zmierzą wejść do klatki!? "Podaj miejsce", szef UFC tylko na to czekał

Można śmiało założyć, że Elon Musk oraz Mark Zuckerberg to aktualnie dwaj najbardziej znani miliarderzy związani z branżą technologiczną na świecie. Pierwszy to założyciel m.in. Tesli, SpaceX czy właściciel Twittera, a drugi to główny założyciel Facebooka oraz dyrektor generalny platformy Meta, która zrzesza kilka serwisów społecznościowych.

Elon Musk i Mark Zuckerberg w oktagonie? UFC zaciera ręce

W środę Musk w odpowiedzi na jednego z tweetów napisał w kontekście starcia z Zuckerbergiem: "Jestem gotowy na walkę w klatce". Kilka godzin później twórca Facebooka w relacji na Instagramie opublikował zrzut ekranu tweeta Muska z krótkim komentarzem: "Podaj miejsce". Po chwili Musk krótko odparł, że ma to być oktagon w Las Vegas.

"Umiem ten świetny ruch, który nazywam morsem, w którym po prostu leżę na przeciwniku i nic nie robię" - dodał 51-latek w innym z tweetów. Dodawał, że prawie nigdy nie ćwiczy, a jedyne co podnosi, to swoje dzieci.

- Dana White [szef UFC - przyp. red.] oblizuje usta na myśl o możliwości zorganizowania tej walki - powiedział BBC dziennikarz zajmujący się sportami walki, Nick Peet. Dodawał, że są duże szanse na doprowadzenie do takiego starcia. - To wszystko z powodu ekscentrycznej osobowości Muska. Jego kariera pokazuje, że nie jest człowiekiem, który się wycofuje.

Mark Zuckerberg trenuje ju-jitsu i już osiągnął pierwsze sukcesy

Na początku maja 39-latek pochwalił się, że wziął udział w zawodach brazylijskiego jiu-jitsu i w debiucie zdobył dwa medale. "Brałem udział w swoim pierwszym turnieju jiu-jitsu i zdobyłem kilka medali dla drużyny 'Guerrilla" - pochwalił się w mediach społecznościowych. Zuckerberg też wielokrotnie podkreślał, że jest fanem MMA, co może sugerować, że jeśli nie z Muskiem, to z kim innym zobaczymy go w klatce.

Wszystkie te tweety oraz publiczne wiadomości, że w internecie nie zabrakło już zestawień obu panów. Na jednym z nich widać Zuckerberga walczącego na macie oraz Muska na plaży z podpisem "wybierz swojego wojownika".