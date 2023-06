Media: NBA wmieszała się w sprawę rzekomego gwałtu McGregora. Chcieli uciszyć kobietę

Conor McGregor pojawił się w hali Miami Heat podczas czwartego meczu finałów NBA, w którym miejscowi grali przeciwko Denver Nuggets (95:108). Tam najpierw wywołał skandal, mocnym ciosem nokautując maskotkę gospodarzy, a później na terenie obiektu miał dopuścić się gwałtu.

"Daily Mail" informuje, że w trakcie meczu McGregor spotkał kobietę, a gdy ta wychodziła z hali, jego ochrona wezwała ją do męskiej toalety dla VIP-ów. Tam zawodnik miał siłą ją pocałować, zmusić do uprawiania z nim seksu oralnego, a także innych czynności seksualnych.

"Pan McGregor, wspomagany i podżegany przez ochroniarzy, kazał im wepchnąć kobietę do męskiej łazienki, oddzielając ją od przyjaciółki i więżąc w środku z panem McGregorem i jego ochroniarzem. Później ochrona odmówiła wpuszczenia kogokolwiek innego, w tym jej przyjaciółki, do łazienki" - napisali adwokaci kobiety w liście do prawników byłego mistrza UFC. Po wszystkim w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które miało podważyć wersję kobiety.

Ariel Mitchell, adwokat kobiety, która oskarża McGregora o gwałt, w rozmowie z "Daily Mail" poinformowała, że NBA zaoferowało 100 tysięcy dolarów jej klientce jeśli ta tylko będzie milczała w sprawie całego zajścia. - Odwołali ją, gdy pojawiły się pierwsze doniesienia w mediach - powiedziała prawniczka.

- Niektórzy ochroniarze, którzy stali obok, kiedy to się stało, nie byli ochroniarzami McGregora. Zostali zatrudnieni przez Miami Heat - powiedziała Mitchell. - Postanowili zaspokoić żądze celebryty, zamiast chronić młodą kobietę - dodała.

Do słów Michell odniósł się Mike Bass, dyrektor ds. komunikacji NBA. - To stwierdzenie jest absolutnie fałszywe - stwierdził krótko pytany przez "Daily Mail" o propozycję wręczenia kobiecie 100 tysięcy dolarów.

Obrończyni kobiety dodała, że jej klientka przebywa poza Florydą, ponieważ zaczęła otrzymywać coś, co nazywa "groźbami śmierci".

Adwokaci McGregora zaprzeczyli wszelkim twierdzeniom kobiety. - Zarzuty są fałszywe. Pan McGregor nie da się zastraszyć - przekazali "Daily Mail". W dodatku cała sprawa wyszła na jaw niedługo po tym, jak zawodnik sztuk walki i jego narzeczona ogłosili, że spodziewają się czwartego dziecka.