"Zróbmy show". Mateusz Gamrot apeluje do UFC w sprawie swojego przeciwnika

Mateusz Gamrot trafił do UFC z rekordem 17-0, jako posiadacz dwóch pasów KSW. Choć pierwszą walkę w UFC przegrał z Guramem Kutateladze, to po ostatnim gongu nawet Gruzin przyznał, że sędziowie skrzywdzili Polaka. "Gamer" zebrał same pochwały. Kolejne cztery walki wygrał już bez wątpliwości i w pięknym stylu: trzy zakończył przed czasem, z czego jeden po minucie. A za wygraną z Armanem Tsarukyanem, władze UFC przyznały mu bonus w wysokości 50 tys. dolarów za walkę wieczoru. Po tamtej efektownej wygranej Gamrot przegrał na punkty z Beneilem Dariushem. Następnie Polak wystąpił na marcowej gali UFC 285, gdzie poradził sobie z Jalinem Turnerem.

REKLAMA

Zobacz wideo "To ja obudziłem zespół z Mołdawii. Biorę to na siebie"

Świerczewski wspomina sparing z "Daro Lwem". "Doszło do duszenia"

- Będziemy celowali w kogoś, kto znajduje się nade mną w rankingu. Top pięć, może top sześć, najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem wydaje się być Rafael Fiziev. Pomimo że się już bardzo długo znamy i że zna go również Borys Mańkowski, to jeśli taka propozycja się pojawi, to trzeba będzie zawalczyć. Taki jest sport i takie są drabinki. Nawet jeśli się kogoś zna, to trzeba się z nim bić. Ja chcę tylko mocnych walk, a Fiziev zapewni grube i głośne starcie. W sumie odkąd jestem w UFC, to każda walka jest mocna, a połowa z nich była na styku, ale tak już jest w UFC - już w maju mówił Gamrot. Po miesiącu znowu podgrzał temat.

- UFC, Rafa! Zróbmy wielkie pięciorundowe show. Walka wieczoru - zaapelował Gamrot.

Rafael Fiziev do 2021 reprezentował Kirgistan, ale teraz broni barw Azerbejdżanu z powodu religijnej dyskryminacji przez szyickich muzułmanów w swojej ojczyźnie. Obecnie najczęściej można go spotkać w Tajlandii, gdzie szlifuje swoją stójkę. Bo właśnie stójka jest jego najsilniejszą bronią.

Łącznie stoczył 14 walk w MMA, z czego 12 wygrał, a dwa razy przegrał. W UFC ostatnio pokonał go Justin Gaethje, ale wcześniej Fiziev wygrał sześć walk z rzędu.

Kto rządzi wagą lekką?

Mistrzem UFC w kategorii do 70 kg jest Islam Machakczew, któremu najprawdopodobniej pas postara się odebrać Charles Oliveira, były czempion. Fiziev zajmuje szóstą lokatę, a tuż za jego plecami plasuje się Gamrot.