Mistrz Ukrainy zginął broniąc ojczyzny. Miał 23 lata. "Świat leżał u jego stóp"

Maksym Bordus już w dzieciństwie rozpoczął przygodę z kickboxingiem. Wskazywano, że jest on jednym z największych talentów urodzonych w Ukrainie. W dorobku posiadał mistrzostwo kraju oraz zwycięstwa w kilkudziesięciu zawodach w tej dyscyplinie sportu. Jego karierę brutalnie przerwała agresja Władimira Putina. Już 24 lutego 2022 roku, a więc w dniu kolejnego ataku zbrojnego na Ukrainę, udał się dobrowolnie na front, by bronić ojczyzny. Niestety nie wrócił już do domu.

Maksym Bordus nie żyje. Mistrz Ukrainy w kickboxingu zginął na froncie

Jak donosi serwis Sportowe Anioły, Bordus zginął 11 czerwca 2023 roku w wyniku ostrzału rosyjskich oddziałów. Do śmierci miało dojść w rejonie zaporoskim. "Każdego dnia zbliżał się do zwycięstwa Ukrainy, trzymając broń w ręku. Nie wiedział jednak, że tego dnia już nie wróci do pozostałych żołnierzy. Zginął, walcząc zaciekle z rosyjskimi najeźdźcami" - czytamy. Zagraniczne media podają, że kickbokser stracił życie po wybuchu pocisku.

Śmierć Bordusa poruszyła środowisko sportowe. "Był zawsze uśmiechnięty i gotowy do pomocy innym", "Ta informacja jet druzgocząca. Był taki młody. Świat leżał u jego stóp", "Niech odpoczywa w pokoju" - pisali internauci. Ukraińska społeczność chce docenić zasługi kickboksera dla kraju i już złożyła wniosek do prezydenta, Wołodymyra Zełenskiego o pośmiertne nadanie 23-latkowi tytułu Bohatera Ukrainy.

Wojna w Ukrainie pochłonęła życia wielu sportowców

Bordus to kolejny zawodnik z Ukrainy, który zginął na froncie. Już w kwietniu minister sportu Ukrainy Wadym Hutcajt przekazał, że w wyniki agresji rosyjskiej zginęło 262 sportowców, w tym wielu ze świata kickboxingu.

Przed dwoma miesiącami media informowały o śmierci m.in. sześciokrotnego mistrza kraju w tej dyscyplinie sportu, Rusłana Piskowego. Z kolei w marcu 2022 roku zginął Maksym Kagal, ukraiński mistrz świata.