Polski zawodnik MMA skazany na 3 lata. Walczył w UFC

Od 15 czerwca katowicki sąd zaczął ogłaszać wyroki przeciwko członkom gangu Psycho Fans zrzeszającym pseudokibiców Ruchu Chorzów. Grupa miała zajmować się handlem narkotykami, organizowała ustawki, atakowała kibiców innych drużyna, miała też na swoim koncie wymuszenia haraczy, włamania czy napady. Zdaniem sądu w jej szeregach aktywnie działał także Adam W. - znany zawodnik MMA, który otrzymał karę trzech lat więzienia.

Adam W. stoczył 13 zawodowych walk, z których 11 wygrał. W listopadzie 2017 r. zadebiutował w UFC. W sumie najsłynniejszej federacji świata walczył trzykrotnie. Przegrał tylko raz w listopadzie 2018 r. Później jego kariera zahamowała. Pod koniec stycznia 2019 r. został bowiem zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji za udział w grupie Psycho Fans.

W trakcie procesu w 2019 Adam W. nie przyznał się do winy. Zeznawał, że co prawda doskonale znał się z członkami gangu i spędzał z nimi mnóstwo czasu, ale do niego nie należał. - Nigdy nie ukrywałem, że jestem kibicem Ruchu Chorzów. Kiedy kibicowałem i trenowałem MMA, poznałem niektórych współoskarżonych, jednak w mojej ocenie nie czyni mnie to członkiem grupy przestępczej. Te znajomości traktowałem indywidualnie i luźno, głównie przy okazji meczów oraz treningów - mówił, cytowany przez portal chorzów.naszemiasto.pl.

Zawodnik MMA wyszedł z aresztu w październiku 2020 r. Wrócił nawet do sportu i w zeszłym roku stoczył zwycięską walkę na gali MMA Attack 4. Jak podaje portal strefamma.pl, dziewięciu członków Psycho Fans poszło jednak na współpracę ze śledczymi i na podstawie ich zeznań sąd był w stanie wykazać winę oskarżonych. Najsurowsze wyroki otrzymali Maciej M. ps. "Maślak" - 12 lat więzienia, oraz Łukasz L. ps. "Lucky" - 15 lat pozbawienia wolności. Adam W. ma trafić za kratki na trzy lata. W sumie na ławie oskarżonych w sprawie Psycho Fans zasiadło 46 osób.