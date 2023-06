Gromy lecą na Pudzianowskiego. To już fala. "Inna liga"

Po ubiegłorocznym zwycięstwie przez nokaut z Michałem Materlą (33-9 MMA) wydawało się, że Mariusz Pudzianowski (17-9, 1 NC) znajduje się w szczytowej formie swojej kariery. Dość szybko został jednak sprowadzony na ziemię. Porażki z Mamedem Chalidowem (37-8-2) oraz Arturem Szpilką (3-0), który brutalnie znokautował go na Stadionie Narodowym, postawiły dalszą karierę 46-latka pod dużym znakiem zapytania.

Ostatnie nieudane występy Pudzianowskiego skłoniły do refleksji osoby decyzyjne w organizacji KSW, które nie próbują oszukać rzeczywistości i jasno deklarują, że jego koniec kariery jest już bardzo blisko. - Nie wiem, czy to czas wreszcie dogonił Mariusza, czy może trochę percepcję zaburzyła jego walka z Michałem Materlą. Pierwsza runda z Arturem poszła według planu, ale potem koła odpadły i koniec - zakomunikował dyrektor sportowy KSW Wojsław Rysiewski w programie "Klatka po klatce".

Kilka dni temu gościem Andrzeja Kostyry w jego programie na platformie YouTube był Przemysław Saleta. Były pięściarz odniósł się do ostatniego pojedynku Pudzianowskiego.

- Powiem zupełnie szczerze, ale to nie dlatego że teraz przegrał, o jego umiejętnościach nie mam jakiegoś wielkiego mniemania. To jest chłopak, który osiągnął i tak znacznie więcej niż mógł. Trzeba pamiętać, że on trafił do MMA z innego sportu niż sporty walki. Oczywiście, siła z bycia strongmanem pomaga mu, ale też powoduje pewne ograniczenia sprawnościowe, czy kondycyjne. Tutaj pewne braki techniczne wyszły, dlatego że on dominował w pierwszej rundzie, a tak naprawdę nie był w stanie zrobić rywalowi krzywdy - zakomunikował.

Ponadto Saleta porównał również umiejętności byłego strongmana oraz jego ostatniego rywala. - Szpilka jest dużo bardziej utalentowany ruchowo. Ja nie mówię już teraz o uderzanych fragmentach walki, bo to jest kompletnie inna liga. Po pierwszej rundzie, którą Pudzian zdominował, to wracał do narożnika w gorszym stanie niż jego rywal - podsumował.

Na ten moment nie wiadomo kiedy i czy w ogóle Mariusz Pudzianowski powróci do klatki. W najbliższych dniach ma spotkać się ze współwłaścicielem KSW Martinem Lewandowskim i porozmawiać o dalszej współpracy.