Anna Lewandowska w MMA? Idą na całość. Jednoznaczna deklaracja

Od dobrych kilku lat media spekulują na temat debiutu Anny Lewandowskiej w mieszanych sztukach walki. Jest to przecież utytułowana zawodniczka karate, która wielokrotnie reprezentowała Polskę w zawodach międzynarodowych. Podczas kariery sporotwej sięgała m.in. po medale mistrzostw Europy oraz świata, a ponadto ma w swojej kolekcji aż 30 medali mistrzostw Polski. W 2014 roku postanowiła zakończyć karierę i zająć się rodziną oraz innymi obowiązkami. Okazuje się, że ponownie pojawił się pomysł, aby zadebiutowała w klatce.

Jakiś czas temu świat sportów walki obiegła informacja o powstaniu nowego freakowego podmiotu - Clout MMA, na którego czele stoi były reprezentant Polski Sławomir Peszko oraz influencerka Lexy Chaplin. 38-latek głośno wyraża chęć sprawdzenia się w oktagonie, a ponadto ma również propozycję dla Roberta Lewandowskiego.

Podczas premierowej konferencji prasowej Clout MMA jedna ze współwłaścicielek organizacji Julita Górska zdradziła, że chcą sprowadzić na galę nie tylko piłkarza FC Barcelony, ale również jego żonę.

- W tym momencie pojawiła się na rynku luka, którą wypełniam biznesowo. Chciałabym do tego świata wprowadzić nowe nazwiska, całe życie mierzę wysoko. Teraz mamy Sławka Peszkę, który jest łącznikiem między freak-fightami i piłką nożną. Marzy nam się żona Lewandowskiego, Anna. Ma ona już swoje zaplecze, swoje doświadczenie w karate, więc czemu nie? Zobaczymy, wszystko przed nami - zakomunikowała.

Anna Lewandowska mogła niegdyś trafić do KSW. "Jest w zasięgu ręki"

Plotki odnośnie do debiutu Anny Lewandowskiej wzmogły się już kilka lat temu, kiedy 35-latka spotkała się na kawie ze współwłaścicielem organizacji KSW Martinem Lewandowskim. "Co powiecie na zawodniczkę karate w MMA? W szczególności, że ma tak dobrze pasujące nazwisko do dyscypliny" - przekazał pod koniec 2017 roku we wpisie na Twitterze.

Szef KSW nieco później udzielił wywiadu dla "Przeglądu Sportowego", w którym odniósł się do całej sytuacji. - Spotkaliśmy się, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, ale głównym tematem była walka Ani w KSW. Jest na nią otwarta. Dużą rolę grają jej ambicje sportowe. Jest fighterką z krwi i kości, my organizujemy największe gale MMA w Europie, więc zobaczymy, co pokaże przyszłość - powiedział.

- Nie muszę o tym marzyć. Ona jest po prostu w zasięgu ręki. Nie mówię od razu, że powalczy w KSW, ale mamy do siebie telefony i znamy się dobrze - podsumował włodarz KSW w rozmowie z Pawłem Wilkowiczem w programie "Sam na sam". Lewandowski dodał wówczas, że przeciwny jej walce w MMA jest jednak jej mąż Robert.

Na ten moment nie wiadomo, jak odniesie się do tematu po kilku latach, natomiast prawdopodobnie zabierze głos w tej sprawie już niebawem. Pierwsza gala Clout MMA odbędzie się 5 sierpnia na warszawskim Torwarze.