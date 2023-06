"To jest nowoczesne i przyszłościowe". Polska mistrzyni zawalczy z mężczyzną

Krzysztof Smajek: Gdyby trzy, cztery lata temu ktoś mi powiedział, że będziesz walczyła na gali freakowej z mężczyzną, to bym nie uwierzył.

Ewa Piątkowska: Dlaczego? Wydawałam się za poważna na coś takiego?

Nie pasowałaś mi do tego świata i chyba wciąż nie pasujesz do takich eksperymentów.

- Na początku nie podobało mi się to zjawisko, bo widziałam w tym promowanie patologii. Pierwsze gwiazdy gal freakowych znane były przede wszystkim z picia alkoholu i wtedy uważałam, że to nie jest dobry przykład dla młodych osób. Ale z czasem to się zmieniało. Świat freaków wymieszał się ze światem sportowców i myślę, że stało się to z korzyścią dla obu grup.

Po obejrzeniu kilku gal freakowych i przekonaniu się, że idzie to w dobrym kierunku, zaczęłam myśleć o tym, że mogłabym wystąpić w takiej formule. Od kilku lat myślałam o występach w MMA. Na początku widziałam się na galach sportowych, ale później stwierdziłam, że mam już swoje lata i że nie bardzo chce mi się w 100 proc. skupiać na sporcie. Coraz bardziej zaczęły mnie kusić występy we freak fightach, gdzie dalej mogłabym uprawiać sport i żyć z tego, ale z drugiej strony już bardziej bawić się tym. W boksie wszystko było na poważnie, trochę smutne. Na koniec kariery bardziej pasuje mi freakowy format.

To był twój pomysł, żeby walczyć z mężczyzną?

- Na początku chciałam walczyć z kobietą, ale wiele mi odmówiło. Tłumaczyły, że jeszcze nie teraz, później. Kobiety we freak fightach szukają łatwiejszych walk. Nie wiem, może boją się o utratę urody. Byłam tym zmęczona, dlatego zaczęłam szukać rywala wśród mężczyzn.

Zgodziło się dwóch, jednego z nich odrzuciła federacja. Wtedy Jaś Kapela, którego też wyzwałam do walki, zaproponował mi pojedynek z "Pushbarberem", Adrianem Salwą. Na początku obróciłam to w żart, bo wydawało mi się, że 70 kilogramów różnicy wagi między nami to zbyt dużo. Później pomyślałam, że to może być fajny freak fight. Mój rywal ponoć szybko się zgodził. Na początku stwierdził, że to będzie dla niego łatwa walka, teraz nie wiem, co myśli. Będziemy się bić na zasadach boksu. Sport jest rozrywką i showbiznesem, nie uważam, żebym robiła coś złego, bawiąc się we freak fighty.

A nie ma nic złego w walce kobiety z mężczyzną?

- Nie, absolutnie nie. Uważam, że to jest nowoczesne, przyszłościowe i pokazuje, że równouprawnienie jest coraz bliżej. Jeśli ta walka spodoba się publiczności, to będzie więcej takich zestawień. Mam nadzieję, że po tej walce inne kobiety będą się mniej bały rywalizować z mężczyznami.

Zresztą freak fighty po to zostały stworzone, żeby tworzyć absurdalne zestawienia. Szefowie federacji na początku bali się reakcji ludzi i powiedzieli, że nie zrobią takiej walki, bo ludzie ich zjedzą. Ale kilka znaczących osób we freakach zaczęło namawiać federację i w końcu się zgodzili. W Polsce były dwie walki kobiety z mężczyzną, obie kobiety szybko przegrały. To były dziewczyny, które wcześniej nie walczyły.

Ja sportu nigdy nie traktowałam zbyt poważnie. To jest mój zawód i sposób, który wymyśliłam sobie na życie, ale nie uważam, że bycie sportowcem skreśla zabawę.

Robisz to tylko dla pieniędzy?

- Nie tylko. Mam wykształcenie i propozycje pracy, więc mogę robić inne rzeczy, ale to lubię robić najbardziej.

Nie miałaś obaw, jak ten pomysł zostanie przyjęty?

- Niestety, duży hejt wylał się na mojego rywala. Mnie jako kobietę dotyka to, że największym problemem w odbiorze tej walki nie jest różnica wagi tylko to, że facet będzie bił kobietę.

Po pierwsze, to ja będę jego biła, a po drugie, nie chcę być traktowana jak osoba, która nie może decydować o sobie. Jako doświadczona zawodniczka wiem, co ryzykuję. Wiem, na czym polega boks i jakie niesie ryzyko.

To powinna być tylko moja decyzja. Jeśli się na to zdecydowaliśmy, to nie uważam, że ktokolwiek powinien hejtować mnie czy „Pushbarbera". Najgłupszym argumentem, jaki przeczytałam, było to, że ta walka może sprawić, że wzrośnie przemoc domowa, bo niektórzy uznają, że bicie kobiet jest w porządku. Nie mogę odpowiadać za wszystkich idiotów na świecie. Poza tym, jak już tak na to patrzymy, to czy walki męsko-męskie nie dają tego samego efektu? Ja nie mam żadnej misji, świat i ludzie nigdy nie będą dobrzy. Robię swoje, tak, żeby mi było wygodnie i nie biorę odpowiedzialności za innych.

Przez freak fighty, dziwne formuły walk, ludzie nie odwrócą się od sportu?

- Jestem ciekawa, w jakim kierunku to pójdzie. Jeśli miałabym układać świat, to sport byłby na pierwszym miejscu. Sportowcy zarabialiby więcej niż patologia we freak fightach, ale jest jak jest. Freak fighty są trochę jak disco-polo, ludzie tego chcą.

W internecie dominują opinie, że byłej mistrzyni świata w boksie nie wypada walczyć z mężczyzną.

- Nie zgadzam się z tym, że jako była mistrzyni świata w boksie mam superreputację. Byłam mistrzynią w sporcie, który nie jest zbyt mądry. Boks to jest mimo wszystko głupi sport.

Boję się tylko tego, że jak przegram z "Pushbarberem", to ludzie jeszcze bardziej zaczną negatywnie oceniać sport kobiet i nasze osiągnięcia. Stwierdzą, że moje pasy w boksie nic nie znaczyły. Mogą się pojawić głosy, że mistrzyni przegrała z jakimś grubaskiem. Wszyscy zapomną, że on trenował boks, stratował w zawodach.

Załóżmy sytuację, że twój rywal cię znokautuję?

- Oczywiście może tak być. To jest mój zawód, robię to od tylu lat. W każdej walce ryzykowałam nokaut. Nikomu nie powinno przeszkadzać, że moim rywalem będzie facet. Przecież to nie jest przemoc domowa, czy napaść na kobietę na ulicy. To jest walka na ustalonych zasadach, na które oboje się zgodziliśmy. To, że jestem kobietą, nie czyni mnie słabszą i bardziej podatną na jakieś szkody. W tej walce pokażę, że mogę sobie poradzić, mimo że jestem niby słabszą płcią.

To jest dla ciebie walka z jakimś przesłaniem?

- Sama walka może nie, ale to, że dochodzi do niej, może trochę zmienić nastawienie ludzi. Na tym mi zależy. To, co stanie się w klatce, nie jest już tak ważne. Zależy mi, żeby ludzie zmienili trochę podejście przed walką i nie hejtowali mojego rywala za to, że zgodził się na walkę z kobietą.

Jak zareagowali twoi znajomi ze środowiska sportów walki, gdy dowiedzieli się, że będziesz walczyła z mężczyzną?

- Wszyscy byli w szoku. Nie wiem, czy chodzi bardziej o to, że będę walczyła z facetem czy o różnicę wagi. Trener Mirosław Okniński podszedł do tego na spokojnie, wymyślił plan walkę, Zrobimy tak, żebym była jak najbardziej bezpieczna w klatce. Sparowałam z mężczyznami od początku kariery, praktycznie przed każdą walką, więc nie będzie to dla mnie nic nowego.

A co powiedzieli twoi rodzice?

- Albo nie wiedzą, albo udają, że nie wiedzą, ha, ha. Będę musiała im powiedzieć, ale na razie nie podjęłam tego tematu. Rodzice już czekają z szampanem, kiedy powiem im, że to już koniec ze sportami walki. Trochę mi ich szkoda, bo wiem, jak to przeżywają. Ale koniec mojej kariery jest już blisko, mam prawie 40 lat. Trudno jest odejść, bo jestem w dobrej formie i cały czas lubię się bić.

Zanim ogłoszono twoją walkę z mężczyzną, w programie "7 dni sport" powiedziałaś, że należy rozwiązać reprezentację Polski w piłce nożnej. Po tych słowach rozpętała się burza w mediach społecznościowych.

- Powstał wokół mnie duży szum. Wcześniej byłam postrzegana jako cicha i grzeczna osoba i nagle coś takiego wybuchło. Dla mnie to był szok. Nie chciałam, żeby to było odebrane jako atak na piłkarzy. Bardziej uderzyłam w system. Rozumiem, że to jest najpopularniejszy sport na świecie, nie jest łatwo się wybić, ale piłkarze mają świetne warunki, a mimo to ich występy wyglądają fatalnie.

Dostałam od kibiców dużo nieprzyjemnych wiadomości. To była dla mnie nowość, bo nigdy nie było hejtu w moim kierunku. Nagle ludzie zaczęli mi życzyć śmierci. Zrozumiałabym ich agresję, gdybym wypowiedziała się na temat religii, jakiegoś narodu, a to była tylko piłka nożna.

Piłkarze reprezentacji Polski odzywali się do ciebie?

- Bezpośrednio nie, ale widziałam, że w wywiadach odnosili się do moich słów.

Nadal chcesz rozwiązać reprezentację Polski w piłce nożnej?

- Dajmy im jeszcze jedną szansę, ha, ha. Chciałabym chociaż zobaczyć chęć gry z ich strony. Żeby zostawili serce na boisku, a w ich przypadku często widzę, że nie dają z siebie sto procent.

A nie było tak, że celowo wywołałaś aferę, żeby było o tobie głośno? W świecie freak fightów rozgłos i rozpoznawalność są w cenie.

- Na temat piłkarzy to była spontaniczna wypowiedź. Idąc do programu, nastawiałam się na rozmowę o freak fightach. O reprezentacji Polski rozmawialiśmy na koniec. Na siłę nie szukam kontrowersji, samo wyszło.

Choć federacje freakowe chcą, żeby coś się działo. Przypominają nam, żeby wrzucać posty, relacje i przypominać ludziom o gali. Jest to duża różnica w porównaniu z boksem. Z konferencji bokserskich zapamiętałam, że siedzi się przy stole i odpowiada na pytania o sparingi, przygotowania. Ogólnie nuda. We freakch jest mnóstwo małych twórców, wszyscy robią z tobą wywiad, te treści niosą się po sieci. To jest robione pod media społecznościowe i młodych ludzi. Boksowi będzie bardzo ciężko z tym walczyć, bo tam jest wielu leśnych dziadków, którzy nie wiedzą, jak sprzedać się młodym.

Przed konferencją prasową Prime oczekiwano ode mnie, żebym się trochę z podśmiewywała z mojego rywala, ale nie umiałam tego zrobić, bo on jest po prostu zbyt miły.

Karierę w boksie już zakończyłaś?

- Jeśli pojawi się ciekawa propozycja, to nie powiem „nie", ale jeśli miałabym już nie stoczyć żadnej walki, to nie będę płakała. W boksie jestem spełniona w jakimś procencie, bo zdobyłam mistrzostwo świata i Europy, więc te pasy już zawsze ze mną pozostaną. Z drugiej strony, moja kariera mogła być znacznie lepiej poprowadzona i mogłam osiągnąć znacznie więcej.

Przez wiele lat uprawiałam wymarzony zawód i robiłam to, co lubię. To była bardzo ciekawa przygoda. Poznałam wielu ludzi, choć nie wiem, czy po zakończeniu kariery będę chciała mieć z nimi coś wspólnego. Cieszę się, że ich poznałam, bo przynajmniej poznałam naturę ludzką. Środowisko bokserskie w Polsce jest specyficzne, bo to jest mała grupa, nie ma tam wielkich pieniędzy, a mimo to każdy pod każdym kopie dołki. Po kilku latach bycia w tym środowisku każdy może mieć dosyć.

Artur Szpilka też miał dosyć boksu i tego środowiska. Dzisiaj jest już zawodnikiem KSW.

- Artur miał z tego więcej korzyści niż ja, bo jest zawodnikiem wagi ciężkiej, a za tym idą większe pieniądze i splendor. A ja musiałam jeszcze znosić komentarze na temat boksu kobiet, że nie da się tego oglądać, że nie powinniśmy istnieć. To mnie również wymęczyło.

Od kogo słyszałaś takie komentarze?

- Wiele razy słyszałam to podczas wywiadów czy komentowania gal. To były opinie osób ze środowiska: ekspertów, trenerów czy zawodników. Prawie każdy pytany o boks kobiet mówił, że boksu kobiet nie lubi i dopiero później mówił o walce, o którą został zapytany. Raz, dwa, trzy razy można to znieść, ale jak słyszysz to przez lata, to masz dosyć. Cały czas podważany był zawód, który wykonywałam. To może zmęczyć.

Próbowałaś rozmawiać z tymi ludźmi, tłumaczyć im swoją perspektywę?

- Jak się widzieliśmy, to zawsze byli mili, chwalili mnie i dawali wskazówki, ale gdy występowali publicznie, to chcieli za wszelką cenę pokazać, że oni się odcinają od boksu kobiet.

Finansowo boks zabezpieczył cię w jakimś stopniu na przyszłość?

- Kiedy byłam mistrzynią świata, to w kobiecym boksie nie było tak dużo pieniędzy jak teraz. Obecnie pięściarki na najwyższym poziomie zarabiają bardzo dobrze - jedną lub dwiema walkami mogą zabezpieczyć się na przyszłość. Za moich czasów było tak, że mogłam się z tego utrzymać, ale nie ma mowy, że do emerytury mogę już nic nie robić.

Polski boks jest dzisiaj w słabej kondycji. Mam wrażenie, że coraz mniej ludzi się nim interesuje.

- Polski boks odrodziłby się tylko wtedy, gdybyśmy mieli mistrza świata w wadze ciężkiej. Mamy teraz mistrza świata w wadze bridger, ale nie widzę jakiegoś skoku zainteresowania boksem. Łukasz Różański jest trochę w takiej sytuacji jak ja kiedyś. Co by nie zrobił, to i tak ludzie będą narzekać. Wytykają, że to nie jest popularna kategoria wagowa, że to nie jest prawdziwy mistrz. On polskiego boksu niestety nie odrodzi, a wygląda to bardzo źle.

Już nie oglądam gal, ale jak czasem spojrzę na kartę walk, to wiem, że będzie pusta sala i garstka ludzi włączy telewizor. Ludzie zniechęcili się do boksu w Polsce, bo przez lata dostawali za dużo jednostronnych walk. Nie dziwię się, że się zniechęcili.