Koszmar na polskiej gali MMA. Noga złamała się jak zapałka [WIDEO]

Mateusz Strzelczyk (14-14-1 MMA) to weteran mieszanych sztuk walki, walczący na co dzień w kategorii półciężkiej. Podczas kariery zawodniczej występował pod banderą m.in. FEN-u, Babilonu oraz ACB. Jego aktualnym pracodawcą jest czesko-słowacka organizacja Oktagon MMA. Do tej pory stoczył dla niej siedem pojedynków, z czego trzy wygrał. Ostatni z nich zakończył się dla niego dramatem.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Gdy Kuba pojawił się na zgrupowaniu czuło się coś wyjątkowego

Koszmarna kontuzja Mateusza Strzelczyka na gali Oktagon MMA. Polak złamał nogę

Strzelczyk znajdował się ostatnio na fali trzech zwycięstw z rzędu. Po kwietniowym nokaucie, kiedy w imponujący sposób pokonał Joricka Montagnaca (4-2) otrzymał szybką szansę powrotu do klatki. Podczas sobotniej gali jego rywalem był Rafael Xavier (12-7). Od samego początku Niemiec narzucił intensywne tempo walki i niemiłosiernie obijał naszego reprezentanta. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej rundzie Strzelczyk nie miał nic do powiedzenia, kilkukrotnie lądując na deskach.

Wyciekło nagranie ws. rzekomego gwałtu McGregora. Wszystko widać [WIDEO]

Widać było, że obaj zawodnicy wychodzą do trzeciej odsłony, słaniając się na nogach. Po upływie niespełna trzech minut doszło do koszmarnego zdarzenia. Polak wyprowadził kopnięcie na nogę swojego rywala, podczas gdy ten zrobił dokładnie to samo. Zdecydowanie bardziej odczuł jednak cios, po którym zaczął cofać się pod siatkę. Nagle, kiedy oparł ciężar na prawej nodze, kończyna nie wytrzymała i doszło do złamania. Strzelczyk runął na deski, a sędzia nawet nie interweniował, ponieważ jego rywal, widząc potworną kontuzję, jedynie złapał się za głowę.

Siłacz z Polski. Pobił dwa rekordy. Lepiej, żebyś go nie spotkał

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Niedługo po zakończeniu starcia w mediach społecznościowych organizacji pojawił się post, w którym przekazano wsparcie dla polskiego zawodnika. "Nawet to jest MMA. Życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrowia, nic więcej" - napisano pod wideo na Instagramie, na którym widać, jak Strzelczyk opuszcza halę na noszach.