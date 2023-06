Wyciekło nagranie ws. rzekomego gwałtu McGregora. Wszystko widać [WIDEO]

Conor McGregor wpadł w poważne tarapaty. Słynny irlandzki wojownik MMA gościł w poprzednią sobotę w Miami, gdzie obejrzał czwarty mecz finału NBA pomiędzy Miami Heat a Denver Nuggets. Podczas wizyty zamierzał najwyraźniej dobrze się zabawić, a przy tym narobił sobie kłopotów. Nokaut na klubowej maskotce okazał się niewielką kontrowersją w stosunku do pojawiających się później oskarżeń o gwałt.

REKLAMA

Zobacz wideo Bereszyński: Wiedzieliśmy, że ten mecz może tak wyglądać

Poważne zarzuty wobec McGregora. To nagranie rzuca nowe światło

Zaraz po meczu McGregor w toalecie dla VIP-ów miał agresywnie pocałować pewną kobietę, zmusić ją do seksu oralnego oraz innych czynności seksualnych. Rzekoma ofiara zgłosiła sprawę na policję, a jej adwokaci wysłali pismo do prawników, reprezentujących zawodnika MMA. - "Pan McGregor, wspomagany i podżegany przez ochroniarzy, kazał im wepchnąć kobietę do męskiej łazienki, oddzielając ją od przyjaciółki i więżąc w środku z panem McGregorem i jego ochroniarzem. Później ochrona odmówiła wpuszczenia kogokolwiek innego, w tym jej przyjaciółki, do łazienki" - napisali w liście.

Peszko chce byłego bramkarza kadry w MMA. "Nie wiem, czy ktoś wytrzymałby z nim 20 sekund"

Tej wersji wydarzeń nie potwierdza jednak wideo, opublikowane przez portal TMZ Sports. Widać na nim dokładnie, co działo się przed wejściem do łazienki. Trudno się dopatrzyć, aby ktokolwiek na siłę wpychał kobietę za drzwi. McGregor po prostu prowadził ją tam za rękę, a ona wcale się nie wyrywała. Faktycznie trzech postawnych mężczyzn, wyglądających na ochroniarzy, zagrodziło innym ludziom drogę. Obyło się jednak bez awantur.

Viaplay przedłuża ważną umowę. "Wieloletnia". Będą rekordowe oglądalności?

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Upublicznienia nagrania w ogromnej mierze podważyło zeznania domniemanej ofiary. McGregor i jego prawnicy przeszli więc do ofensywy. - Po opublikowaniu filmu przez TMZ pan McGregor z zadowoleniem przyjmuje wszczęcie dochodzenia, które, jak głęboko wierzy, wykaże, że zarzuty przeciwko niemu są fałszywe. Po braku odpowiedzi na żądanie wypłacenia pieniędzy oskarżycielka za pośrednictwem swoich adwokatów zwróciła się do mediów, aby wywrzeć presję. To nic więcej niż wymuszenie - stwierdziła adwokat McGregora Barbara R. Llanes.