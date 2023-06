Córka Salety potrzebuje kolejnego przeszczepu. "Na nerkę czeka się pół roku"

Przemysław Saleta opowiedział o problemach zdrowotnych córki podczas ostatniej rozmowy z Andrzejem Kostyrą dla "Super Expressu".

Córka Salety czeka na kolejny przeszczep nerki

Były bokser wyznał, że jego córka, Nicole, potrzebuje już trzeciego przeszczepu nerki. Pierwszy miał miejsce w 2007 r., a dawcą był właśnie Przemysław Saleta. Niestety, po latach przeszczepiona nerka przestała działać, a Saleta był potem przez długi czas w stanie śpiączki farmakologicznej, podłączono go do respiratora. Była obawa o jego życie, lekarze podejrzewali zator. Historia rodziny boksera wstrząsnęła wówczas Polską.

W 2018 r. lekarze dokonali drugiego przeszczepu nerki dla Nicole, ale jej organizm praktycznie od razu odrzucił nową nerkę. Musiała być zatem dializowana.

Córka Salety ma przejść kolejną operację przeszczepu nerki. Jej ojciec wyznał, że wciąż czekają na rozwój sprawy i nie są w stanie przewidzieć terminu operacji. Mimo trudności córka byłego boksera stara się funkcjonować normalnie, regularnie trenuje.

- Nika wciąż czeka na przeszczep. Trochę to trwa, ale niczego nie można przewidzieć. Jestem z niej mega dumny, bo od kilku miesięcy systematycznie trenuje. Siłą rzeczy czuje się znacznie lepiej, mocniejsza. W kółko powtarzam, że lepiej późno niż wcale. Teoretycznie średnio na nerkę czeka się pół roku. Nie chcę się wdawać w szczegóły dokumentacji medycznej - powiedział Przemysław Saleta "Super Expressowi".

Niestety, matka Nicole, Ewa Pacuła, nie może zostać dawcą. - Każda ingerencja w organizm to jest szok i kolejne ciężkie chwile do przeżycia, ale trzeba sobie z tym radzić. Nicole czuje się dobrze. Czeka na trzeci przeszczep, ale aktualnie czuje się bardzo w porządku. Jak się nic nie dzieje złego, to jest dobrze - mówiła modelka i prezenterka telewizyjna w rozmowie z showbiznesowym portalem jastrzabpost.pl.