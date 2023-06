Conor McGregor oskarżony o gwałt po finałach NBA. Szokujące zeznania

Conor McGregor pojawił się w hali Miami Heat podczas czwartego meczu finałów NBA przeciwko Denver Nuggets (95:108). Tam wywołał skandal, mocnym ciosem nokautując maskotkę gospodarzy. Okazuje się, że mógł dopuścić się również znacznie gorszego czynu.

Conor McGregor oskarżony o napaść seksualną. "Nieustannie uderzała go łokciem i uciekła"

Jak przekazał "Daily Mail", w trakcie meczu McGregor spotkał kobietę, a gdy ta wychodziła z hali, jego ochrona wezwała ją do męskiej toalety dla VIP-ów. Tam zawodnik miał siłą ją pocałować, zmusić do uprawiania z nim seksu oralnego, a także innych czynności seksualnych.

Przebieg zdarzeń został przedstawiony w liście, który przedstawiciel prawny kobiety wysłali do adwokatów Irlandczyka, Miami Heat oraz do zarządców obiektu. "Pan McGregor, wspomagany i podżegany przez ochroniarzy, kazał im wepchnąć kobietę do męskiej łazienki, oddzielając ją od przyjaciółki i więżąc w środku z panem McGregorem i jego ochroniarzem. Później ochrona odmówiła wpuszczenia kogokolwiek innego, w tym jej przyjaciółki, do łazienki" - czytamy.

Według relacji domniemanej ofiary McGregor wyszedł z kabiny dla niepełnosprawnych, wepchnął jej język do ust i agresywnie pocałował. Gdy kobieta poszła skorzystać z toalety, wszedł do kabiny i próbował zmusić do seksu oralnego. Wtedy próbowała uciec, lecz 34-latek złapał ją, przycisnął do ściany i próbował zgwałcić. "Na szczęście penis pana McGregora był zbyt bezwładny do pełnej penetracji, a ofiara nieustannie uderzała go łokciem i w końcu uciekła" - napisano w liście.

Adwokat kobiety powiedział "Daily Mail", że ta w niedzielę 11 czerwca poszła na policję, aby zgłosić incydent. Odrzucono taką możliwość i doradzono jej zatrudnienie pomocy prawnej. Później już wraz z nim wysłała list do przedstawicieli McGregora i ponownie stawiła się na policji. Przekazała funkcjonariuszom ubranie, na którym miały znajdować się ślina i preejakulat Irlandczyka.

Adwokaci McGregora zaprzeczyli twierdzeniom kobiety. - Zarzuty są fałszywe. Pan McGregor nie da się zastraszyć - przekazali "Daily Mail". W dodatku cała sprawa wyszła na jaw niedługo po tym, jak zawodnik sztuk walki i jego narzeczona ogłosili, że spodziewają się czwartego dziecka.

Conor McGregor wytłumaczył zajście z maskotką Miami Heat. "Wszystko jest w porządku"

W związku z tymi oskarżeniami McGregor może mieć teraz duże kłopoty. Wiadomo natomiast, jaki finał miało jego "starcie" z maskotką Heat. Przebrany za nią mężczyzna trafił do szpitala, ale nie stało mu się nic poważnego. - Wszystko dobrze. To był skecz i wszystko jest w porządku. Później spędziliśmy razem dużo czasu i rozmawialiśmy o tym wszystkim. To było częścią show i wszystko jest świetnie - powiedział Irlandczyk w rozmowie z TMZ Sports.