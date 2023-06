Najpotężniejsza dama polskiego MMA. Stoi za sukcesami Chalidowa i Błachowicza

Urodziła się w Gdyni, ale jako kilkuletnie dziecko wyjechała do Niemiec. Tam skończyła liceum. Potem żyła w Kanadzie, USA i Wielkiej Brytanii. Wiele czasu spędziła w Holandii, która jest mekką kickboxingu. Kiedyś była mocną zawodniczką, a dziś sama udziela wskazówek. Nie tylko na ringu. Studiowała fizjoterapię, psychologię i mindfulness [trening uważności], a teraz pracuje jako peak performance coach, czyli trenerka, która próbuje wydobyć najlepszą możliwą dyspozycję, choć sama woli określenie "mental coach". Jan Błachowicz i Mamed Chalidow, największe legendy polskiego MMA, tuż po swoich ostatnich zwycięstwach, dziękowali jej, tłumacząc, że bez jej udziału ich sukces nie byłby możliwy. Poznajcie Darię Albers, jedną z najważniejszych osób polskiego MMA. Mimo że działającą w cieniu największych gwiazd.

Antoni Partum: Wystarczy jedno spojrzenie i już wiesz, czy ktoś potrzebuje twojej pomocy?

Daria Albers: Myślę, że tak, bo całe życie siedzę w sportach walki. Ale nawet dla własnego komfortu psychicznego to istotne, żeby nie analizować cały czas. Żeby rozróżniać, kiedy jest się w pracy, a kiedy nie. Generalnie lubię zacząć współpracę od sparingów. Wtedy najwięcej widzę. Dostrzegam, kiedy problem jest mentalny, a kiedy fizyczny. Obejrzenie kilku sparingów to najlepsza analiza.

Jak się zaczęła współpraca z Janem Błachowiczem?

- Kojarzyliśmy się już wcześniej. Trudno nie śledzić poczynań gwiazdy UFC. A on też mnie kojarzył, bo współpracuję z ponad 40 zawodnikami, w tym z wieloma z UFC. Przez wiele lat trenowałam, a dziś pracuję z najlepszymi klubami walk na świecie - Longo&Weidman, Blackzilians, Ronin-Carnage Global. Prowadziłam wielu mistrzów w MMA i K1.

Z ponad czterdziestoma?! Strasznie dużo...

- To prawda, dlatego powoli będę ograniczała tę liczbę. To wyczerpująca praca, wymaga wielu podróży, często międzykontynentalnych. Każdy z zawodników ma osobną historię i własne problemy. Z niektórymi widzę się już tylko online, a sparingi oglądam na wideo. Akurat z Jankiem Błachowiczem pracowaliśmy na żywo, bo sparował z innym moim podopiecznym - Siergiejem Masłobojewem, świetnym kickbokserem z federacji Glory. Są zawodnicy, którzy do mnie dojeżdżają na obóz i są tacy, do których to ja jadę.

Zaczęliście współpracę, po tym jak Błachowicz stracił pas w starciu z Gloverem Teixeirą. Tłumaczył porażkę tym, że "po prostu głowa nie zagrała". W czym tkwił problem?

- Zaczęliśmy pracę zaledwie siedem tygodni przed jego walką z Aleksandarem Rakiciem. To było bardzo mało czasu. I choć od razu złapaliśmy dobre flow, to powiedział mi, że nie mamy czasu się poznać, tylko musi mi po prostu zaufać. No i zaufał, a kilka tygodni później pewnie pokonał Rakicia.

Dlaczego siedem tygodni to mało?

- Jeśli masz pół roku, lub chociaż trzy miesiące, to możesz zacząć współpracę od luźnych rozmów, by siebie poznać na spokojnie. Spotykasz się raz na tydzień, możesz zrobić kwestionariusz i ewaluacje. Jest czas na analizy i badania. Ale jak nie mam tego komfortu, to najlepiej poczuć mi zawodnika podczas treningów i w szczególności sparingów.

Oglądałaś sparingi z Masłobojewm i co widziałaś?

- Patrzyłam na to, jak antycypuje, jaki ma czas reakcji, jak jest skoncentrowany. Śledząc jego oczy i oddech, sprawdzałam jak reaguje jego system nerwowy. Mam wykształcenie fizjoterapeutyczne ze specjalizacją neurologia i sport, więc pracowaliśmy na tym, aby dobrze funkcjonował Pre-Frontal Cortex, czyli kora przedczołowa mózgu, co nam pomaga podejmować decyzję i szybko reagować. Różnymi ćwiczeniami staraliśmy się aktywować jego funkcje poznawcze, m.in. pracowaliśmy nad jego widzeniem peryferyjnym. Dużo też pracowaliśmy z oddechem i wizualizacją.

Są trzy podstawowe poziomy: umysłu, mózgu i ciała. I wszystkie razem funkcjonują. Jak mamy chaos w umyśle i tracimy kontrolę nad uwagą, to odbije się to naszej dyspozycji. Nie możemy być myślami daleko. Trzeba być tu i teraz, trzeba kontrolować uwagę. Nasz mózg nie będzie dawał konkretnego i precyzyjnego sygnału do ciała, jeśli umysł nie działa prawidłowo. Czas reakcji się zwalnia, co w sportach walkach może kosztować zainkasowanym nokautem, czyli uszczerbkiem na zdrowiu. Musimy regulować nasze emocje, bo wpływają na naszą decyzyjność. Trening fizyczny bardzo obciąża mózg. Wydajność rozpoczyna się w mózgu, ponieważ jest on centrum sterowania wszystkimi czynnościami poznawczymi i fizycznymi. Zrozumienie roli mózgu w wydajności pozwala na skierowane interwencje i strategie mające na celu optymalizację zdolności poznawczych i fizycznych.

Co było największym problemem Janka?

- Stres, że stracił pas. Zacznijmy od tego, że kariera Janka to sinusoida. Były momenty chwały i były trudniejsze chwile. Doszedł na szczyt, bo wraz z żoną [a także menedżerką - red.] Dorotą ciężko pracowali na ten sukces. Ale w sportach walki jeden gorszy moment sprawia, że możesz wszystko stracić. Tak jak Janek stracił pas. Być może go stracił, bo nie był odpowiednio zmotywowany przed walką. Po tylu latach i zdobytym wcześniej pasie, trudno podtrzymać taką samą motywację. Nie zapominajmy też, że po 20 latach walk i ciężkich treningów ciało miało gorsze chwile. W połączeniu ze stresem Janek nie mógł się sam zmobilizować i zaktywować wszystkich funkcji w jego organizmie. Autonomiczny układ nerwowy był bardzo wyczerpany.

Przejawiało się to nieregularnym oddechem i niską zmiennością rytmu serca. Oczy też nie działały tak, jak powinny. Posiadał brak motywacji przez zaburzoną fizjologię i zaburzone funkcje poznawcze. Treningi stały się dla niego dużo bardziej wymagające niż powinny.

Ale ostatnio zawiesiliście współpracę. Dlaczego?

- Nie, po prostu mniej pracy robimy wspólnie. Niektórych prowadzę od ośmiu lat cały czas, a inni współpracują ze mną wtedy, kiedy czują, że potrzebują. Janek już wie, co ma robić. Wytrenował mentalne umiejętności. Przed walką z Alexem Perreirą, która odbędzie się pod koniec lipca, przygotuję mu jedynie plan konkretnych ćwiczeń, które ma wykonać. I wystarczy. Przez ostatni rok odbyliśmy mnóstwo rozmów.

Z Janka wypowiedzi można wywnioskować, że byłaś bardzo ważna w jego sztabie, wręcz kluczowa. A jak patrzą na ciebie główni trenerzy? Nie wchodzicie czasem sobie w paradę?

- Raczej nie ma takich sytuacji, bo wiem, co konkretnie mam zrobić i nie wchodzę w kompetencje pozostałych trenerów. Poza tym nie jestem konfliktową osobą. Ale też czasami bywa tak, że jak oglądam sparing mojego podopiecznego, to dzielę się uwagami dotyczącymi stójki, bo sama jestem trenerką. No i tak obok siebie stoimy z trenerem, więc siłą rzeczy rozmawiamy. Nie przekraczam jednak granicy. Są też sztaby, w których wręcz musiałam interweniować, by lepiej wyglądała komunikacja. Koniec końców tzw. team spirit jest kluczowy.

Kiedyś sportowcy unikali psychologów sportu, bo nie chcieli "robić za wariatów". Dziś ich świadomość jest zupełnie inna, a praca nad głową jest powszechna.

- Różnica jest ogromna, ale muszę podkreślić, że nie jestem psychoterapeutką. Bo często ludzie mylą moją pracę z psychoterapią. Jeżeli widzę, że zawodnik ma problemy, którymi ja nie mogę się zająć na macie, to oddaję go wyspecjalizowanemu terapeucie. Działamy na innych polach. Upraszczając: moim celem jest, by sportowiec wydobył z siebie sto procent potencjału, czyli tzw. peak performance.

Wracając do pytania, to zauważyłam ciekawą rzecz w Polsce. Większość zawodników i zawodniczek jest na nieprawdopodobnie wysokim poziomie fizycznym i atletycznym. Mają wielkie umiejętności siłowe i techniczne. Problem w tym, że często nie dorośli mentalnie i emocjonalnie do tego poziomu. Pod względem fizycznym są na dużo wyższym poziomie. Czuć wielką dysproporcję, a w klatce obie rzeczy są kluczowe. Jak masz wielkie umiejętności, ale nie masz odpowiedniego mentalu, to nic nie zdziałasz. I na odwrót.

Chciałbym też spytać o współpracę z Mamedem Chalidowem. Jak się poznaliście i dlaczego nawiązaliście współpracę?

- Na żywo poznaliśmy się na jednej z gal KSW. Usiadłam obok niego, przedstawiłam się i okazało się, że też mnie kojarzył. Od razu złapaliśmy flow i przegadaliśmy niemal godzinę. Ale to była inna praca niż z Jankiem.

Czym różniły się treningi z Chalidowem od tych z Błachowiczem?

- Mamed dużo musiał pracować nad kwestiami neurologicznymi. Nie potrzebował motywacji, po prostu jego przedni płat mózgowy nie pracował zbyt dobrze. Jego oczy nie były ustabilizowane. Główny nacisk w treningu Mameda był położony na jego funkcje poznawcze, koncentrację, wzrok i regulację systemu nerwowego.

Co najbardziej odróżnia Mameda od Janka?

- Łączy ich, że są wspaniałymi sportowcami i mają dobry humor, ale więcej mają różnic. Dwa różne charaktery. Mamed jest bardzo świadomy, uczuciowy, a zarazem ciekawy świata. I lubi głębokie rozmowy. Z kolei Janek jest bardzo skoncentrowany na konkretnym zadaniu. Ceni niezależności i najbardziej lubi przebywać w kameralnej grupie. Mamed jest bardziej otwarty na świat i wiedzę. Ale obaj są świetni.

To na koniec: chciałbym też spytać o fizjoterapię, którą też studiowałaś. To wszystko się świetnie zazębia.

- Już nie jestem aktywną fizjoterapeutką, ale nadal z nimi blisko współpracuję. Fizjoterapia nauczyła mnie biomechaniki, takich jak forma i analiza ruchu. Jak oglądam stójkę zawodników, to szybciej wiem, jak z nimi pracować. Kiedy kłopoty są kwestią ciała, a kiedy głowy. Dzięki fizjoterapii nauczyłam się też treningu kognitywnego, czyli treningu mózgu, bo na studiach miałam właśnie specjalizację "sport i neurologia".

Jak zaczynałam od fizjoterapii, to myślałam, że wszystkie odpowiedzi znajdziemy w ciele. Następnie odkryłam psychologię i dostrzegłam, jak jest istotna. A od kilku lat zwracam coraz bardziej uwagę na duchowość. Dziś już wiem, że wszystkie te dziedziny są tak samo istotne i się w wielu kwestiach przenikają. I pewnie to nic odkrywczego, bo w każdej, nawet starożytnej filozofii, idealny wojownik musiał mieć odpowiednie ciało, zdolny umysł, a wszystko spajała duchowość. I ja też staram się, by moi zawodnicy byli takimi idealnymi wojownikami.

A ty zgłębiasz wszystkie trzy poziomy.

- Jak sobie myślę o moim życiu, to nikt nie mógł go lepiej zaplanować, choć wszystko potoczyło się nieco przypadkowo, ale naturalnie. Ale nie jest tak, że wszystko wiem. Dobry trener, to taki, który nie przestaje się rozwijać.