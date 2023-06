Viaplay przedłuża ważną umowę. "Wieloletnia". Będą rekordowe oglądalności?

Czy to będzie współpraca na dekady, tak jak było to w przypadku poprzedniego partnera KSW? Federacja z Polsatem związana była aż 17 lat, ale w listopadzie 2021 r. transmisje gal przeniesiono do Viaplay. Teraz obie strony dość szybko przedłużyły dotychczasową umowę.

"Przedłużyliśmy naszą umowę na kolejne lata"

- Koniunktura, ekspansja na świat zmusza nas do działań. Jeśli chcesz jakości, to ta jakość musi być opłacana przez więcej rynków - mówił przy ogłoszeniu współpracy z Viaplay Maciej Kawulski, współwłaściciel KSW. Od grudnia 2022 r. jego organizacja weszła na wyższe obroty, bo zobowiązała się do przygotowywania jednej gali w miesiącu. Zamiast pięciu, sześciu imprez w ciągu 12 miesięcy, kibice mieli dostać 12 wydarzeń rocznie. I dostają. Jak ustaliliśmy, taką formę produkcji zaplanowano na dwa lata, bo też na tyle obowiązywał pierwszy kontrakt z platformą streamingową.

Umowa kończy się w grudniu tego roku, wraz z ostatnią galą, ale jak ustaliliśmy, ma opcję przedłużenia i niedawno z tej opcji skorzystano. Były do tego potrzebne podpisy i wymiana dokumentów, ale ten etap też jest już za nami. Wszystko wydarzyło się jeszcze przed czerwcową galą na Stadionie Narodowym. Na jak długo będzie obowiązywało przedłużenie współpracy?

- Po pierwszym okresie owocnej współpracy, przedłużyliśmy naszą umowę na kolejne lata. Mamy zatem obowiązującą wieloletnią umowę z naszym strategicznym partnerem telewizyjnym - przekazał nam Martin Lewandowski, współwłaściciel KSW.

Co oznacza "wieloletnia?" Tego nie udało nam się potwierdzić, ale ramy czasowe mogą być podobne jak za pierwszym razem. To może oznaczać, że KSW w Viaplay będzie pokazywane co najmniej do końca 2025 roku.

700 tysięcy widzów KSW Colloseum 2?

Umowę przedłużono dość szybko, bo obie strony z dotychczasowej współpracy były zadowolone. Przypomnijmy, że niedawna gala KSW Colloseum 2 pobiła rekord dotychczasowej oglądalności w historii polskiego Viaplay. Impreza na Stadionie Narodowym, na której kibice oglądali Mariusza Pudzianowskiego, Artura Szpilkę, Mameda Chalidowa, Michała Materlę czy debiutującego pięściarza Krzysztofa Głowackiego, miała wyższą oglądalność niż dotychczasowy lider, czyli KSW 77. To na tej gali walczył Chalidow z Pudzianowskim. Według naszych informacji Viaplay do poprzedniego kontraktu jednostkowo dokładała też dodatkowe środki, choćby wtedy, gdy w Gliwicach naprzeciw siebie stawały dwie legendy KSW.

Ale najbrdziej wyczekiwana przez widzów była ostatnia gala na Stadionie Narodowym, która pobiła rekord oglądalności KSW 77 i meczu Manchesteru United z Barceloną w Lidze Europy. Viaplay nie podaje wyników oglądalności, ale według naszych szacunków galę mogło oglądać ponad pół miliona widzów. Jak usłyszeliśmy, mogły być to liczby nawet niedoszacowane. Biorąc pod uwagę, że Viaplay ma obecnie w Polsce ok. 1,3 mln abonentów, nie byłoby zaskoczeniem, by imprezę z Narodowego śledziła nawet połowa z nich. W pierwszym kwartale tego roku Viaplay największe przyrosty użytkowników w Europie zanotował właśnie w Polsce i Holandii. Platforma liczy, że rekordowa impreza jeszcze przed nią.