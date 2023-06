Marcin Różalski zmienił zdanie. "Różal" wraca! "To jest choroba"

Marcin Różalski zdobył renomę jako kickbokser. Do MMA przeniósł się w 2011 roku, gdy zadebiutował w KSW. Dużą popularność - oprócz charakterystycznego wyglądu - dała mu wygrana z Mariuszem Pudzianowskim czy efektowne zwycięstwo nad Fernando Rodriguesem, gdy na Stadionie Narodowym znokautował Brazylijczyka po zaledwie 16 sekundach. To wtedy został mistrzem wagi ciężkiej. Nikt szybciej nie zdobył pasa w historii polskiej federacji.

Problem w tym, że nigdy nie bronił pasa, bo po gali z 2017 r. "Różal" pokłócił się z Maciejem Kawulskim i Martinem Lewandowskim, co skutkowało odejściem z KSW. Ale to przecież nie oznacza, że później się nie bił. Na gali DSF - już na zasadach K1 - pobił legendarnego Petera Grahama, a w 2022 r. poległ z weteranem UFC Joshem Barnettem w boksie na gołe pięści.

Ostatni raz walczył w czerwcu 2022 r., gdy mierzył się z doświadczonym Erolem "Łamaczem kości" Zimmermanem. KSW zrobiło ukłon dla obu zawodników i po raz pierwszy w historii KSW pojawiło się starcie na zasadach K1.

Niestety, "rdzę" Polaka było widać w klatce. Rożalski co prawda przetrwał do drugiej rundy, ale w niej też dwa razy zapoznał się z deskami, przez co sędzia Tomasz Bronder nie miał wyboru i musiał zakończyć walkę, bo czwarty nokdaun - według przepisów - automatycznie przerywał pojedynek.

Porażka z siedem lat młodszym Holendrem to żaden powód do wstydu, bo Zimmerman to weteran K-1, który debiutował w ringu w 2001 roku i w przeszłości toczył walki z największymi legendami, jak m.in. Badr Hari czy Jerome LeBanner.

No i wydawało się, że czas już dogonił "Różala". To nie tylko kwestia tego, że zaraz skończy 45 lat. To przede wszystkim liczne kontuzje, które go nękały latami. A ostatnie dwa występy były wyjątkowo słabe w jego wykonaniu. Nawet jego agent potwierdzał, że to koniec.

- Musiałoby się przytrafić coś kosmicznego, żebyśmy wzięli jakiś pojedynek. Ale raczej bym się na to nie nastawiał, myślę, że dobrze nam się żyje też bez walk, także nic na siłę. Odrzuciłem kilka dni temu ostatnią propozycję dla Marcina - mówi w październiku 2022 r. Artur Ostaszewski. Ale wygląda na to, że sytuacja się już zmieniła.

Różalski zamierza wrócić

Co prawda KSW już dało do zrozumienia, że nie widzi miejsca dla "Różala", ale i on nie chce wrócić do MMA. Ma jednak nadzieję na kolejną walkę w K1.

- Trenuję cały czas, bo to jest choroba. Miałem chwilkę przerwy z dwa tygodnie, bo miałem swoje perypetie znów zdrowotne i miałem dłużej nie trenować, ale niestety… Można powiedzieć, że oszukałem opiekuna - powiedział Różalski podczas seminarium w Kostrzynie nad Odrą.

- Uważam, że jestem w formie. Trenuję systematycznie, ciężko, bo tylko tak potrafię. Oczywiście chcę jeszcze walczyć. Na razie mam jakieś iluzoryczne plany, ale mam nadzieję, że one się ziszczą - podsumował.