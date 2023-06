Chwile grozy na UFC. Mogło skończyć się tragedią. Spadli prosto na zawodnika [WIDEO]

Niewiele brakowało, aby nie doszło do walki Mike'a Malotta i Adama Fugitta. Gdy 31-letni Kanadyjczyk zmierzał do klatki, to wielu fanów chciało mu przybić piątkę. A że kibiców naprawdę było wielu, to metalowe barierki nie wytrzymały. Ale wszyscy mogą mówić o szczęściu. Malott uniknął kontaktu ze spadającymi kibicami, a oni uniknęli poważniejszych obrażeń, o czym powiadomił Dana Whyte, szef UFC.

Następnie Malott wszedł do klatki i w drugiej rundzie rozprawił się z Fugittem, którego poddał duszeniem gilotyną. Dla Kanadyjczyka była to 10 wygrana w karierze i szósta z rzędu.

Większym wydarzeniem gali UFC 289 w Vancouver było jednak starcie Charlesa Oliveiry z Beneilem Dariushem. Pod koniec pierwszej rundy Brazylijczyk najpierw zranił rywala wysokimi kopnięciami, a następnie dobił go w parterze.

Po walce Oliveira zapowiedział, że chce odzyskać swój pas, który stracił na rzecz Islama Machaczkewa. Szef UFC jest otwarty na drugą część tej wojny.

- Wyglądał dziś jak milion dolarów. Jestem podekscytowany perspektywą jego kolejnej walki z Islamem. Taka walka na pewno ma sens. Ale czy do niej dojdzie? Zobaczymy. Omówimy to we wtorek. Choć muszę przyznać, że nie mogę się doczekać tego rewanżu - stwierdził Whyte.

UFC 289. Wyniki: