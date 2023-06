"Żona zdradziła mnie w dniu ślubu z moim najlepszym przyjacielem". Ujawnił wszystko w internecie

Tim Elliott jest amerykańskim zawodnikiem MMA. Do tej pory stoczył 32 walki, a 19 z nich zakończyło się jego zwycięstwem. Jego żoną była Gina Mazany. Kobieta również związana jest z mieszanymi sztukami walki. Łącznie walczyła 14 razy i wygrała osiem pojedynków.

Tim Elliott podzielił się szokującymi informacjami. Doniósł w sieci o zdradzie żony

Elliott nie jest już jednak w związku z Mazany. Zawodnik przekazał, że powodem rozstania była zdrada jego żony. Opowiedział o tym w mediach społecznościowych. Poinformował, że kochankiem byłej partnerki był... jego przyjaciel Kevin Croom. Mężczyzna również był zawodnikiem MMA i ostatnią walkę stoczył w we wrześniu ubiegłego roku. Wówczas przegrał z Alatengiem Heili.

"Chcecie zobaczyć coś paskudnego? To moja żona czytająca przysięgę miłości i wierności mojej córce na naszym ślubie. Facet trzymający mikrofon to mój najlepszy przyjaciel, Kevin Croom. Moja żona zdradziła mnie z tym facetem tej samej nocy. I mieli związek przez całe nasze małżeństwo" - napisał na Twitterze. "Marca" podaje, że Elliott dowiedział się o zdradzie żony dzięki SMS-om wysłanym jednemu z jego kolegów przez Crooma. Ten przyznał się w nich do utrzymywania relacji z Mazany.

Elliott przekazał nieco więcej na ten temat podczas konferencji prasowej przed galą UFC Vegas 74. - Wszyscy myśleli, że rozstaliśmy się, ponieważ powiedziała, że chcę ją zmusić do przeprowadzki do Teksasu, ale to nie były prawdziwe powody. W każdym wywiadzie pytali mnie: "Jak się ma Gina? Jak się macie?", a ja kłamałem i wymyślałem wymówki. W ten sposób raniłem siebie. Po wyjawieniu tego i uzyskanie wsparcia czuję się lepiej. Czuję, że znów jestem normalny - powiedział.