Nowy mistrz KSW debiutował w UFC z "rozwaloną łapą". Awantura na bramce w klubie

Paweł Pawlak zawodnikiem KSW jest od 2021 r. W czwartej walce dla tej federacji zdobył pas mistrza wagi średniej. Podczas gali XTB KSW Colloseum II pokonał przed czasem Tomasza Romanowskiego. - To zostanie ze mną do końca życia i będzie mi się śniło latami - mówi Pawlak.

REKLAMA

Już dawno temu marzył o występach w KSW, ale wcześniej dostał ofertę od UFC. Był rok 2014, Pawlak miał rekord 10-0. Był młodym zawodnikiem, chyba niegotowym na duże wyzwanie sportowe. - Nie mogłem zajmować się tylko MMA. Musiałem łączyć pracę z treningami. Dorabiałem na bramkach, przez dziesięć lat zajmowałem się też pielęgnacją ogrodów, sadzeniem. Z zawodu jestem ogrodnikiem.

Po przygodzie z UFC związał się z polskimi federacjami, aż w końcu został zawodnikiem KSW. Dzisiaj jest mistrzem wagi średniej i jak zapewnia, nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Zobacz wideo

Krzysztof Smajek: Co czułeś, gdy zdobywałeś pas mistrza KSW na Stadionie Narodowym?

Paweł Pawlak: To zostanie ze mną do końca życia i będzie mi się śniło latami. W sporcie pewnie nic większego już mnie nie spotka. Doceniam to, co zrobiłem, bo przeszedłem długą i ciężką drogę. Pochodzę z biedniejszej rodziny. Głodny nie chodziłem, ale nie było rarytasów. Zawsze musiałem pracować, żeby móc trenować. Nigdy się nie poddałem i dlatego jestem w tym miejscu.

50 tysięcy kibiców na trybunach Stadionu Narodowego nie paraliżuje?

Trochę się tego obawiałem, ale jak zobaczyłem tych ludzi na trybunach, to chciałem im oddać całego siebie. Wyszedłem do walki skoncentrowany, pewny siebie i nakręcony, jak nigdy w życiu. Już po prezentacji chciałem wejść do klatki.

W którym momencie poczułeś, że wygrasz walkę?

- Już po pierwszej rundzie wiedziałem, że Tomek nic na mnie nie ma. Był jednopłaszczyznowy, bo tylko boksował. Nie był w stanie mi zagrozić. Ja byłem wszechstronnym zawodnikiem MMA i to było kluczowe. Myślę, że Tomek doznał największych obrażeń w karierze. Był bardzo mocno porozbijany, ja nie miałem prawie żadnych śladów walki.

Byłeś jednym z pierwszych Polaków w UFC, miałeś 25 lat, jak tam trafiłeś. Jednak po trzech walkach twoja przygoda z UFC się zakończyła. Jest niedosyt?

- Za szybko trafiłem do UFC. Miałem rekord 10-0, ale w Polsce biłem się na małych galach. Wtedy bardziej marzyłem o KSW niż o UFC. Byłem w szoku, że chce mnie UFC, bo nie spodziewałem się tego. Może, dlatego że nie pragnąłem tam być, to nie miałem dużego bodźca. Nie miałem też środków finansowych na przygotowania do walk. Stałem na bramkach, zarywałem nocki, żeby zarobić na przygotowania. Przed pierwszą walką w UFC miałem ciężką awanturę na bramce i uszkodziłem sobie rękę. Zarobiłem wtedy za nockę ze 120 złotych, a debiutowałem w UFC z rozwaloną łapą.

Nie było to profesjonalne podejście.

- Nie miałem innego wyjścia, musiałem dorabiać na bramkach. Nie mogłem zajmować się tylko MMA. Musiałem łączyć pracę z treningami. Przez dziesięć lat zajmowałem się też pielęgnacją ogrodów, sadzeniem. Z zawodu jestem ogrodnikiem.

Potrzebowałem pieniędzy na życie i na przygotowania. Ktoś mógł pomyśleć, że w UFC zarabiałem duże pieniądze, a to nieprawda. Dostawałem osiem tysięcy dolarów za walkę plus osiem za ewentualną wygraną. Od tego trzeba było odjąć 40 procent podatku, procent dla trenera i menedżera, więc za wiele mi nie zostawało. Za pierwszą walkę zarobiłem cztery tysiące dolarów. Wcześniej musiałem pożyczyć pięć tysięcy złotych, żeby w ogóle przygotować się do tej walki. W UFC miałem też trudnych rywali. Drugą walkę stoczyłem z Leonem Edwardsem, który jest teraz mistrzem UFC.

Umiałeś się bić, byłeś charakternym chłopakiem, nie kusiło, żeby skręcić w złą stronę i poszukać łatwiejszych pieniędzy?

- Nie, w ogóle to nie wchodziło w grę. Jak miałem z 18-19 lat, to ludzie z obu łódzkich klubów chcieli mnie zwerbować do chuliganki, ale mnie nie interesowały takie rzeczy. Nie chciałem się bawić w kibicowskie sprawy. Młodzi sportowcy dostawali propozycje, dla niektórych takie życie jest fajne, ale mnie to nie interesowało. Dużo młodych ludzi kończy przygodę ze sportem, bo wciąga ich złe środowisko.

Jak stałeś na bramce w klubie, to ludzie wiedzieli, że jesteś zawodnikiem UFC?

- Nikt mnie nie rozpoznawał, bo UFC nie było popularne w Polsce. Tylko parę osób wiedziało, że tam walczę. Ale i tak mnie zaczepiali, bo byłem najmniejszy, reszta chłopaków z bramki to były wielkie chłopiska, więc zaczepiali mnie, bo byłem najmniejszy z nich. Nie wiedzieli tylko, że byłem najmocniejszy, ha, ha. Mam twarz dziecka, może to też ich myliło. Bywało, że miałem po cztery, pięć awantur w ciągu nocy. Niektóre były mocne. Pracowałem w klubie, gdzie zbierała się patologia. Widziałem dużo zła i może dlatego nie biorę żadnych używek ani nie piję alkoholu.

Kiedyś złamałem rękę podczas walki, a później z ręką w gipsie stałem na bramce. Na bramkach pracowałem z osiem lat. Od trzech lat już nie pracuję.

Po powrocie z UFC nie od razu trafiłeś do KSW. Po drodze były jeszcze inne federacje.

- Na początku związałem m się z federacją FEN, ale z różnych względów źle się tam czułem. Finansowo też było słabo, bo miałem kontrakt cztery tysiące złotych plus tysiąc za wygraną. Nie było sponsorów, dokładałem do interesu. Walczyłem, bo kochałem to robić. Dlatego jestem dumny, że udało mi się dojść tak daleko i zdobyć pas KSW.

Nie było momentów zwątpienia i myśli, żeby dać sobie spokój z MMA?

- W debiucie w FEN przegrałem z Igorem Fernandesem, to był przeciętny rywal, z którym nie powinienem przegrać. Później pojawiły się problemy zdrowotne, miałem mocno obniżoną odporność. Z pół roku dochodziłem do siebie. Wtedy był moment, że pojawiały się myśli o zakończeniu kariery. Ale badania się polepszyły, a wilka ciągnęło do lasu. Moja kariera nabrała rozpędu. Później walczyłem w Babilonie, wygrywałem walki, zdobyłem pas tej federacji i dostałem propozycję z KSW.

Dzisiaj pracuję ze sztabem ludzi, mam dietetyka, wcześniej pracowałem też z psychologiem. Mam na to pieniądze i mogę się przygotować do walk na sto procent.

Co sądzisz o galach freakowych i w ogóle o tym świecie?

- Nie oglądam freaków, czasem coś przeczytam, bo media branżowe ciągle o tym piszą. To jest bardziej program rozrywkowy niż sport. Za dużo jest tam patologii. Dzieci oglądają przesiąknięte wulgarnym językiem konferencje i uczą się złych nawyków, myślą, że można hejtować innych. To są złe wzorce. Młodzież myśli, że jak kogoś zwyzywasz, pokażesz goły tyłek, to ludzie będą cię chwalić.

Dla mnie przykładem byli olimpijczycy, ludzie, którzy coś osiągnęli ciężką pracą. Nie patrzę nikomu w portfel, niech sobie zarabiają, ale nie zrozumiem nigdy tej patologii.

Co zrobiłbyś, gdyby pojawiała się oferta z federacji freakowej?

Raczej odrzuciłbym ją. Jestem charakternym gościem, może czasami aż za bardzo, wolę iść sportową drogą. Mogę być trochę biedniejszy, ale szczęśliwy. Wolę ciężej pracować i nie mieć do siebie żadnych zastrzeżeń. Niektórzy sportowcy tłumaczą, że poszli tam, żeby zrobić coś dla sportu, ale przecież uczestniczą w tych konferencjach i promują swoją twarzą te federacje. Nie akceptuję i nie toleruję tego, bo dla mnie to jest zły świat.

Jak świętowałeś zdobycie pasa KSW?

- Prawie w ogóle nie świętowałem. Trochę nie rozumiem zawodników, którzy wygrywają walkę i od razu idą na imprezę. Posiedziałem trochę ze znajomymi w hotelu i poszedłem spać. Rano wróciłem do domu, zabrałem żonę i syna na obiad i tyle. Planujemy wakacje, pewnie zrobię też grilla dla paru osób.

W wielu wywiadach mówiłeś, że twoja największą motywacją jest syn.

- Mam bardzo mocną więź z synem, spędzamy razem dużo czasu. Dzisiaj ludzie marnują czas w internecie, a ja uczę syna, że trzeba spędzać czas ze sobą. Uważam, że kiedyś świat był lepszy, wszystkiego było mniej, ale człowiek był szczęśliwszy. Teraz mamy wszystko, ale nawet tego nie doceniamy.

Syn był na Narodowym?

- Nie było go, był u babci. Jest bardzo wrażliwy i nie wiem, czy to nie byłoby dla niego zbyt duże przeżycie. Moim marzeniem jest to, żeby kiedyś wszedł do klatki po mojej walce, przytulił mnie i żebyśmy razem świętowali wygraną.

Co dalej? Teraz będziesz musiał bronić pasa.

- Wiele osób uważa, że jest to trudniejsze niż jego zdobycie. Myślę, że Mamed Khalidov nie będzie chciał walczyć o pas, bo jemu to już chyba nie jest potrzebne. On będzie wracał na medialne walki, tak mi się wydaje. W rankingu ciężko jest kogoś znaleźć, najbliżej mnie jest Tom Breese. Walczyłem z nim pół roku temu i myślę, że ta walka jest trochę bez sensu. Pojawił się nowy kandydat - Michał Materla. Znając Michała, który jest świrem, to znowu będzie chciał zdobyć ten pas.