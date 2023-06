Szef KSW zobaczył swoje zdjęcie sprzed 18 lat. Komiczna pomyłka

Zobacz wideo Kulisy walki Mateusza Masternaka. "Zawsze go proszę, by walczył w miarę bezpiecznie"

Antoni Partum, dziennikarz Sport.pl pokazał Maciejowi Kawulskiemu, współwłaścicielowi federacji KSW zdjęcie sprzed osiemnastu lat i chciał sprawdzić jego pamięć. - Przypominasz może sobie jaki to był rok i jakie to było wydarzenie - spytał dziennikarz. - Moim zdaniem to było w Chicago. Planowaliśmy chyba tam robić galę i mogła być zrobiona taka mała sesyjka, ale chyba jednak nie w Chicago - odpowiedział z uśmiechem Kawulski w poniedziałkowym programie Sport.pl LIVE.

Okazało się, że chodziło o zdjęcie Kawulskiego z 2005 roku i jest z Warszawy. - Jeśli chcesz być wizjonerem i chcesz tworzyć wielkie rzeczy, nie możesz myśleć o suficie czy granicach. Po prostu trzeba coś tworzyć i wierzyć, że będzie się rozwijać - dodał Kawulski.

KSW przyznało pas. Dwa dni po gali. Historyczna decyzja

