Klęska gwiazdy MMA. Szef KSW: "Nie skreślajmy go. To jest kot"

To była walka godna main eventu XTB KSW Colosseum 2. Mamed Chalidow znokautował Scotta Askhama latającym kopnięciem w trzeciej rundzie, kończąc tę wielką trylogię. Legenda KSW imponowała swoim spokojem w parterze, m.in. podczas skrętówek Brytyjczyka - pisał Aleksander Bernard, dziennikarz Sport.pl.

Na temat dalszej przyszłości Scotta Askhama wypowiedział się Maciej Kawulski, współwłaściciel federacji KSW.

- Nie skreślajmy Scott Askhama, bo to jest kot, tylko dwa razy trafił na mordercę, a właściwie to trzy razy. To że Askham przegrał z Mamedem znowu w świetnej formie psychofizycznej, to nie oznacza, że nie będzie mieszał kategorią średnią przez następne lata. Wraca głodny zwycięstwa, głodny walki po kontuzjach, wyleczony, może po nokaucie, ale szybko dojdzie do siebie. Brałbym go przede wszystkim w tych rozgrywkach - powiedział Maciej Kawulski w poniedziałkowym programie Sport.pl LIVE.

